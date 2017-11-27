Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Зенит" оштрафован на 150 тысяч за поджог спартаковского флага

"Зенит" выплатит штраф в размере 275 тысяч рублей за поведение фанатов во время игры 18-го тура чемпионата России против "Спартака". Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

"Использование пиротехники без бросания на поле – штраф 100 тысяч. Несогласованный баннер – штраф 25 тысяч рублей. За поджог спартаковского флага (тоже рецидив, в третий раз) – 150 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
Теги: Зенит Спартак Григорьянц
Сегодня, 17:31
Напечатать
11
(0)
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:07) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Я бы им героев дал, и имена увековечил.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№10 Написал: Hitman (Сегодня, 18:04) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
когда зениту не хватает аргументов на футбольном поле,бомжикам только это и остается,вы просто злые ущербные карлики с берегов Невы,неудачники
Регистрация: 20.04.2017
№9 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:00) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как жалеет Челоянц с сотоварищи , что такие матчи проводятся только по два раза за сезон, почти лимон за матч, представьте если бы играли как в переходном сезоне по 4 топ матча, карманы от премиальных распухли бы до неприличия
Регистрация: 20.03.2014
№8 Написал: Rasmuz (Сегодня, 17:56) #
  • 0
  •  (0)

Как они могли в сезоне 3 раз флаг поджечь, если было только 2 матча.
Регистрация: 29.08.2017
№7 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:55) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenit47
Цитата: Мясной
вся страна оплатит. первый раз что ли

А свинорылых на сколько за использование пиротехники? задымили так, что даже Селихов охуел от такой тупости

на пол ляма


--------------------
у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№6 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 17:53) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Мясной
вся страна оплатит. первый раз что ли

А свинорылых на сколько за использование пиротехники? задымили так, что даже Селихов охуел от такой тупости
Регистрация: 17.05.2013
№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:53) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Мясной
вся страна оплатит. первый раз что ли

на сорвете директоров решили что оплачивать все штрафы зенита будешь ты лично


--------------------
у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№4 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 17:46) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
вся страна оплатит. первый раз что ли
Регистрация: 28.11.2017
№3 Написал: Викторис (Сегодня, 17:46) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Дорогая тряпка

да ваша тряпка и копейки не стоит
Регистрация: 8.04.2017
№2 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 17:44) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: guns111
Дорогая тряпка

а ты не слышал????
http://www.mk.ru/economics/2017/11/27/vzryvnoe-podorozhanie-sala-na-ukraine-sravnili-s-kursom-bitkoina.html
Регистрация: 7.09.2015
№1 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 17:35) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Дорогая тряпка


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.