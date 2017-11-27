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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Фарфан: забавно, что меня называют "космонавтом", в Хабаровсе не всегда чувствовал пальцы ног (1)
"Зенит" оштрафован на 150 тысяч за поджог спартаковского флага
"Зенит" выплатит штраф в размере 275 тысяч рублей за поведение фанатов во время игры 18-го тура чемпионата России против "Спартака". Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
"Использование пиротехники без бросания на поле – штраф 100 тысяч. Несогласованный баннер – штраф 25 тысяч рублей. За поджог спартаковского флага (тоже рецидив, в третий раз) – 150 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
"Использование пиротехники без бросания на поле – штраф 100 тысяч. Несогласованный баннер – штраф 25 тысяч рублей. За поджог спартаковского флага (тоже рецидив, в третий раз) – 150 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
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