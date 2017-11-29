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"Спартак" оштрафован почти на полмиллиона рублей по итогам матча с "Зенитом"

"Спартак" должен выплатить крупный штраф за поведение болельщиков во время матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

"Болельщики "Спартака" многократно скандировали оскорбительные и нецензурные выражения – штраф 100 тысяч рублей. Болельщики "Спартака" многократно использовали пиротехнические изделия – штраф 100 тысяч рублей.

Ими же был продемонстрирован несогласованный баннер – штраф 25 тысяч рублей. Еще были три оскорбительных баннера – про Дзюбу, Радимова и Орлова, за это штраф 150 тысяч рублей.

Болельщики "Спартака" подожгли шарф "Зенита" – это неправомерные действия зрителей, направленные на возбуждение вражды. Нарушение второй раз в сезоне, штраф 100 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
Теги: Спартак Зенит Григорьянц
Сегодня, 17:51
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(1)
№6 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
"..подожгли ШТРАФ Зенита "(из текста) , а Дзюбу надо штрафануть за то, что топтался по "штрафу" Спартака, для правдоподобности видео на Ютубе.
Регистрация: 20.03.2014
№5 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 18:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
кричат матом, жгут фаеры, рисуют банеры ..-всё у всех примерно одинаково)) а штраф у Спартака всегда в разы больше! у нас двойные стандарты?
или просто одни нищеброды типо гинера, а вторые госкомпании. и там деньги есть только на откаты и списание средств
Регистрация: 28.11.2017
№4 Написал: XERX - (Сегодня, 18:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Болельщики "Спартака" подожгли штраф "Зенита"
гыыыы,подожгли штраф зенита!!!)))
Регистрация: 23.05.2009
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 17:59) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
оно того стоит,приезжайте к нам ещё
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 17:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
бензобаками своими заплатим
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: Туман (Сегодня, 17:53) #
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еще на 50 косых.... пучок бомжей выепли....
Регистрация: 29.11.2017
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