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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Спартак" оштрафован почти на полмиллиона рублей по итогам матча с "Зенитом"
"Спартак" должен выплатить крупный штраф за поведение болельщиков во время матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
"Болельщики "Спартака" многократно скандировали оскорбительные и нецензурные выражения – штраф 100 тысяч рублей. Болельщики "Спартака" многократно использовали пиротехнические изделия – штраф 100 тысяч рублей.
Ими же был продемонстрирован несогласованный баннер – штраф 25 тысяч рублей. Еще были три оскорбительных баннера – про Дзюбу, Радимова и Орлова, за это штраф 150 тысяч рублей.
Болельщики "Спартака" подожгли шарф "Зенита" – это неправомерные действия зрителей, направленные на возбуждение вражды. Нарушение второй раз в сезоне, штраф 100 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
"Болельщики "Спартака" многократно скандировали оскорбительные и нецензурные выражения – штраф 100 тысяч рублей. Болельщики "Спартака" многократно использовали пиротехнические изделия – штраф 100 тысяч рублей.
Ими же был продемонстрирован несогласованный баннер – штраф 25 тысяч рублей. Еще были три оскорбительных баннера – про Дзюбу, Радимова и Орлова, за это штраф 150 тысяч рублей.
Болельщики "Спартака" подожгли шарф "Зенита" – это неправомерные действия зрителей, направленные на возбуждение вражды. Нарушение второй раз в сезоне, штраф 100 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
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