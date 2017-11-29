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Юрий Сёмин дисквалифицирован на один матч условно

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин дисквалифицирован на один матч условно за действия в игре 18-го тура РФПЛ со "СКА-Хабаровск" (2:1).

"По матчу "СКА-Хабаровск" – "Локомотив": главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 30 тысяч рублей и дисквалифицирован на один матч условно. Испытательный срок — до конца сезона-2017/18. Болельщики "СКА-Хабаровск" бросали посторонние предметы на поле, за это клуб оштрафован на 30 тысяч рублей. Также болельщики скандировали нецензурные выражения, за это клуб оштрафован на 30 тысяч рублей. За демонстрацию несогласованного баннера болельщиками "СКА-Хабаровск" клуб оштрафован на 5 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Чемпионат.сом".
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 18:12
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