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"Зенит" продолжает продажу автопропусков на матч с "Уралом"

"Зенит" продолжает продажу автопропусков на матч 19-го тура РФПЛ с "Уралом", сообщает сайт питерского клуба.

Сине-бело-голубые предлагают приобрести как разовые автопропуска на стадион "Санкт-Петербург" (стоимость на матч с "Уралом" составляет 900 рублей), так и парковочные абонементы на вторую часть сезона.

Двухъярусные парковки, опоясывающие стадион с юга на север, позволяют разместить автомобиль в непосредственной близости от стадиона. Таким образом, путь от машины до кресла арены займет от 5 до 15 минут. Владельцы абонементов в Бизнес-клуб получают скидку на приобретение автопропуска. Парковочные пропуска также входят в стоимость лож. Их количество зависит от вместимости ложи и ее категории.

Парковочные абонементы на стадион "Санкт-Петербург" и разовые автопропуска можно приобрести в клиентском офисе на Добролюбова, 16А.
Теги: Зенит Урал
Сегодня, 20:16
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