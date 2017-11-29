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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Зенит" продолжает продажу автопропусков на матч с "Уралом"
"Зенит" продолжает продажу автопропусков на матч 19-го тура РФПЛ с "Уралом", сообщает сайт питерского клуба.
Сине-бело-голубые предлагают приобрести как разовые автопропуска на стадион "Санкт-Петербург" (стоимость на матч с "Уралом" составляет 900 рублей), так и парковочные абонементы на вторую часть сезона.
Двухъярусные парковки, опоясывающие стадион с юга на север, позволяют разместить автомобиль в непосредственной близости от стадиона. Таким образом, путь от машины до кресла арены займет от 5 до 15 минут. Владельцы абонементов в Бизнес-клуб получают скидку на приобретение автопропуска. Парковочные пропуска также входят в стоимость лож. Их количество зависит от вместимости ложи и ее категории.
Парковочные абонементы на стадион "Санкт-Петербург" и разовые автопропуска можно приобрести в клиентском офисе на Добролюбова, 16А.
Сине-бело-голубые предлагают приобрести как разовые автопропуска на стадион "Санкт-Петербург" (стоимость на матч с "Уралом" составляет 900 рублей), так и парковочные абонементы на вторую часть сезона.
Двухъярусные парковки, опоясывающие стадион с юга на север, позволяют разместить автомобиль в непосредственной близости от стадиона. Таким образом, путь от машины до кресла арены займет от 5 до 15 минут. Владельцы абонементов в Бизнес-клуб получают скидку на приобретение автопропуска. Парковочные пропуска также входят в стоимость лож. Их количество зависит от вместимости ложи и ее категории.
Парковочные абонементы на стадион "Санкт-Петербург" и разовые автопропуска можно приобрести в клиентском офисе на Добролюбова, 16А.
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