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Владислав Игнатьев в Хабаровске получил травму приводящей мышцы бедра

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в прошедшем матче со "СКА-Хабаровском" получил повреждение и был заменён, передает пресс-служба клуба.

Футболисту предстоит лечение и индивидуальная работа. В медицинском штабе заверили, что будут приложены все усилия для скорейшего возвращения Владислава на поле; возможно, он поможет команде в матчах этого года.
Теги: Игнатьев Локомотив
Сегодня, 22:40
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