Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:23
Пассажирские платформы модернизированы на ж/д вокзале Екатеринбурга для удобства болельщиков ЧМ-2018
Пассажирские платформы модернизированы на ж/д вокзале Екатеринбурга для удобства болельщиков ЧМ-2018
19:25
Марсель Десайи: возможно, настал момент, когда сборная из Африки наконец-то дойдет до полуфинала ЧМ-2018 (2)
Марсель Десайи: возможно, настал момент, когда сборная из Африки наконец-то дойдет до полуфинала ЧМ-2018 (2)
19:10
Криштиану Роналду: какие сборные на ЧМ-2018 нам достанутся, тех нам и нужно будет обыграть (1)
Криштиану Роналду: какие сборные на ЧМ-2018 нам достанутся, тех нам и нужно будет обыграть (1)
Владислав Игнатьев в Хабаровске получил травму приводящей мышцы бедра
Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в прошедшем матче со "СКА-Хабаровском" получил повреждение и был заменён, передает пресс-служба клуба.
Футболисту предстоит лечение и индивидуальная работа. В медицинском штабе заверили, что будут приложены все усилия для скорейшего возвращения Владислава на поле; возможно, он поможет команде в матчах этого года.
Футболисту предстоит лечение и индивидуальная работа. В медицинском штабе заверили, что будут приложены все усилия для скорейшего возвращения Владислава на поле; возможно, он поможет команде в матчах этого года.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.