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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Кузнецов: Смолов не затерялся бы в "Реале"
Бывший футболист сборной России Дмитрий Кузнецов прокомментировал информацию об интересе мадридского "Реала" к нападающему "Краснодара" Фёдору Смолову.
"Если разговоры о мадридском "Реале" и Фёдоре Смолове идут, то можно только приветствовать, что российский игрок вошёл в шорт-лист такого клуба. Это же великолепно. Настораживает, что в этом сезоне Смолов не так заметен, потому что игрок уровня "Реала" должен быть стабильным топовым футболистом. Надо смотреть, как Фёдор проявит себя в следующих играх. Если он будет постоянно забивать и вести команду за собой, то разговоры могут превратиться в реальность.
Видимо, скауты действительно отслеживают Смолова. Просто так об интересе говорить не стали бы. А раз отслеживают, значит, считают, что он сможет встроиться в систему "Реала" и подойти под стиль. У них хороший контроль мяча, они не бьют и не пуляют, куда попало. Смолов, как раз и привыкший играть в комбинационный футбол в "Краснодаре", и в "Реале" не затерялся бы", - цитирует Кузнецова "Чемпионат.сом".
"Если разговоры о мадридском "Реале" и Фёдоре Смолове идут, то можно только приветствовать, что российский игрок вошёл в шорт-лист такого клуба. Это же великолепно. Настораживает, что в этом сезоне Смолов не так заметен, потому что игрок уровня "Реала" должен быть стабильным топовым футболистом. Надо смотреть, как Фёдор проявит себя в следующих играх. Если он будет постоянно забивать и вести команду за собой, то разговоры могут превратиться в реальность.
Видимо, скауты действительно отслеживают Смолова. Просто так об интересе говорить не стали бы. А раз отслеживают, значит, считают, что он сможет встроиться в систему "Реала" и подойти под стиль. У них хороший контроль мяча, они не бьют и не пуляют, куда попало. Смолов, как раз и привыкший играть в комбинационный футбол в "Краснодаре", и в "Реале" не затерялся бы", - цитирует Кузнецова "Чемпионат.сом".
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