Тина Канделаки: в России пока не везде принято платить за контент

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки сообщила, что в России на данный момент не принято платить за контент.– Я надеюсь, что однажды спорт здесь станет большой индустрией. Но вы же понимаете, что это долгий разговор о спортивном рынке. Почему такое количество денег стал генерить киберспорт? Телевидение в США купило права – и сразу киберспорт перешел на другой уровень.Сравните наш рекламный рынок и западный. Там он покрывает любые контракты. Мне в свое время Сережа Фурсенко рассказывал: купили большого футболиста и в первый же год отбились на футболках.– В том числе, конечно. Факторов много. Нет, например, культуры покупки контента. Люди скорее приложат максимум усилий, чтобы получить его по-пиратски, бесплатно. Сейчас подходит поколение, которое готово будет перебросить часть своих денег на содержательные развлечения. Но, видимо, пока не перебрасывает.Но этот рынок нужно строить. Спорт – это универсальный язык, на котором говорит весь мир. Спортсмены сегодня гораздо популярнее голливудских звезд.– Назовите стартап, где с самого начала все было гладко. Когда ты что-то делаешь, ты не можешь не ошибаться. Когда ты ошибаешься, тебя критикуют. Но критика делится на важную, профессиональную, к которой я всегда прислушиваюсь. И на деструктивную.У нас в стране пока не везде принято платить за контент. Зато принято знать, как сделать лучше. Я отвечаю за околоспортивный контент на канале – и здесь мне краснеть точно не приходится. А за все подряд я отвечать не могу.– Всех вовлекать, рассказывать и объяснять. Я в спортивном сегменте работаю несколько лет и не раз видела, как критики становились союзниками, а потом сотрудниками. Конечно, нам надо доносить свою позицию активнее. Я не руковожу, к сожалению, пресс-службой, но надеюсь, что они все слышат и видят.В бизнесе принято проактивно себя вести – не ждать, пока в чем-то упрекнут, а как можно больше про себя рассказывать. Но есть корпоративные правила, есть система согласований и принятия решений о том, кто, что и по какому поводу авторизован говорить.