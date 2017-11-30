Валерий Карпин: Смолов бы какие-то матчи играл в "Реале"

Экс-главный тренер "Спартака" Валерий Карпин прокомментировал информацию издания Marca об интересе "Реала" к форварду сборной России и "Краснодара" Федору Смолову.– Marca много чего пишет, – говорит Карпин. – Шорт-лист четыре человека, а там еще 25 игроков.– А сколько еще не упоминается. Все вилами по воде. Это слухи.– Что значит – потянул?– Смолов бы играл. Какие-то игры, может быть, играл бы.– Много всяких если… Ок, сегодня "Реал", завтра напишут что-то еще. Ничего еще не случилось. Marca много написала, "СЭ" много всего написал.– Ну и? Для журналистов это новость, для меня – пока нет. Как свершится трансфер – будет новость.