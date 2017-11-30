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Валерий Карпин: Смолов бы какие-то матчи играл в "Реале"

Экс-главный тренер "Спартака" Валерий Карпин прокомментировал информацию издания Marca об интересе "Реала" к форварду сборной России и "Краснодара" Федору Смолову.

– Marca много чего пишет, – говорит Карпин. – Шорт-лист четыре человека, а там еще 25 игроков.

– Люди упоминаются достойные в этой четверке.

– А сколько еще не упоминается. Все вилами по воде. Это слухи.

– Потянул бы Смолов в "Реале"?

– Что значит – потянул?

– Уровня "Реала" игрок?

– Смолов бы играл. Какие-то игры, может быть, играл бы.

– Если туда зовут, надо идти пешком?

– Много всяких если… Ок, сегодня "Реал", завтра напишут что-то еще. Ничего еще не случилось. Marca много написала, "СЭ" много всего написал.

– Много.

– Ну и? Для журналистов это новость, для меня – пока нет. Как свершится трансфер – будет новость.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Карпин Смолов Реал Краснодар
Сегодня, 04:17
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