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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Карпин: Смолов бы какие-то матчи играл в "Реале"
Экс-главный тренер "Спартака" Валерий Карпин прокомментировал информацию издания Marca об интересе "Реала" к форварду сборной России и "Краснодара" Федору Смолову.
– Marca много чего пишет, – говорит Карпин. – Шорт-лист четыре человека, а там еще 25 игроков.
– Люди упоминаются достойные в этой четверке.
– А сколько еще не упоминается. Все вилами по воде. Это слухи.
– Потянул бы Смолов в "Реале"?
– Что значит – потянул?
– Уровня "Реала" игрок?
– Смолов бы играл. Какие-то игры, может быть, играл бы.
– Если туда зовут, надо идти пешком?
– Много всяких если… Ок, сегодня "Реал", завтра напишут что-то еще. Ничего еще не случилось. Marca много написала, "СЭ" много всего написал.
– Много.
– Ну и? Для журналистов это новость, для меня – пока нет. Как свершится трансфер – будет новость.
"Спорт-Экспресс"
– Marca много чего пишет, – говорит Карпин. – Шорт-лист четыре человека, а там еще 25 игроков.
– Люди упоминаются достойные в этой четверке.
– А сколько еще не упоминается. Все вилами по воде. Это слухи.
– Потянул бы Смолов в "Реале"?
– Что значит – потянул?
– Уровня "Реала" игрок?
– Смолов бы играл. Какие-то игры, может быть, играл бы.
– Если туда зовут, надо идти пешком?
– Много всяких если… Ок, сегодня "Реал", завтра напишут что-то еще. Ничего еще не случилось. Marca много написала, "СЭ" много всего написал.
– Много.
– Ну и? Для журналистов это новость, для меня – пока нет. Как свершится трансфер – будет новость.
"Спорт-Экспресс"
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