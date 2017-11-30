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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виллаш-Боаш: помню, выпустил Кокорина в матче с ЦСКА центрфорвардом. Дзюба, узнав об этом, взбесился
Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш рассказал о своей совместной работе с нападающим Александром Кокориным.
– Слышали историю про Кокорина и Мамаева в Монте-Карло?
– Как много звезд мирового футбола вы видели с бутылками шампанского, курящими сигары? Часто именно самые сумасшедшие игроки становятся лучшими. Вспомните Ромарио, Роналдинью, Кантона... Футболисты часто ведут себя экстравагантно. Да, порой их ловят за чем-то неправильным. И игроки должны нести ответственность за свой имидж, быть примером для других людей. В любом случае, талант и потенциал у Кокорина есть. А уж раскрыть его – дело, в первую очередь, самого игрока и тренера. Я доволен работой с Кокориным. Блестящий игрок. Правда, мы действовали по схеме с одним нападающим, так что Саше пришлось больше играть на фланге. Но его форма была отличной. Помню, я дал шанс Кокорину в матче с ЦСКА, выпустил его в основе центрфорвардом. Дзюба, узнав об этом, взбесился. Он был совсем не рад такому решению. Однако я чувствовал, что Кокорин заслужил шанс, это ведь и его позиция. Но что я мог поделать глобально, если Дзюба был хорош, забивал в том числе в Лиге чемпионов? Кокорину оставалось бороться за свое место, что он и делал. Дзюба, разумеется, получал свои шансы, а в Кубке настало время Кокорина. И он забил! На самом деле Кокорин хорош и на фланге атаки. Но, конечно, он не прирожденный фланговый игрок, - отметил Виллаш-Боаш.
8news
– Слышали историю про Кокорина и Мамаева в Монте-Карло?
– Как много звезд мирового футбола вы видели с бутылками шампанского, курящими сигары? Часто именно самые сумасшедшие игроки становятся лучшими. Вспомните Ромарио, Роналдинью, Кантона... Футболисты часто ведут себя экстравагантно. Да, порой их ловят за чем-то неправильным. И игроки должны нести ответственность за свой имидж, быть примером для других людей. В любом случае, талант и потенциал у Кокорина есть. А уж раскрыть его – дело, в первую очередь, самого игрока и тренера. Я доволен работой с Кокориным. Блестящий игрок. Правда, мы действовали по схеме с одним нападающим, так что Саше пришлось больше играть на фланге. Но его форма была отличной. Помню, я дал шанс Кокорину в матче с ЦСКА, выпустил его в основе центрфорвардом. Дзюба, узнав об этом, взбесился. Он был совсем не рад такому решению. Однако я чувствовал, что Кокорин заслужил шанс, это ведь и его позиция. Но что я мог поделать глобально, если Дзюба был хорош, забивал в том числе в Лиге чемпионов? Кокорину оставалось бороться за свое место, что он и делал. Дзюба, разумеется, получал свои шансы, а в Кубке настало время Кокорина. И он забил! На самом деле Кокорин хорош и на фланге атаки. Но, конечно, он не прирожденный фланговый игрок, - отметил Виллаш-Боаш.
8news
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