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Виллаш-Боаш: помню, выпустил Кокорина в матче с ЦСКА центрфорвардом. Дзюба, узнав об этом, взбесился

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш рассказал о своей совместной работе с нападающим Александром Кокориным.

– Слышали историю про Кокорина и Мамаева в Монте-Карло?

– Как много звезд мирового футбола вы видели с бутылками шампанского, курящими сигары? Часто именно самые сумасшедшие игроки становятся лучшими. Вспомните Ромарио, Роналдинью, Кантона... Футболисты часто ведут себя экстравагантно. Да, порой их ловят за чем-то неправильным. И игроки должны нести ответственность за свой имидж, быть примером для других людей. В любом случае, талант и потенциал у Кокорина есть. А уж раскрыть его – дело, в первую очередь, самого игрока и тренера. Я доволен работой с Кокориным. Блестящий игрок. Правда, мы действовали по схеме с одним нападающим, так что Саше пришлось больше играть на фланге. Но его форма была отличной. Помню, я дал шанс Кокорину в матче с ЦСКА, выпустил его в основе центрфорвардом. Дзюба, узнав об этом, взбесился. Он был совсем не рад такому решению. Однако я чувствовал, что Кокорин заслужил шанс, это ведь и его позиция. Но что я мог поделать глобально, если Дзюба был хорош, забивал в том числе в Лиге чемпионов? Кокорину оставалось бороться за свое место, что он и делал. Дзюба, разумеется, получал свои шансы, а в Кубке настало время Кокорина. И он забил! На самом деле Кокорин хорош и на фланге атаки. Но, конечно, он не прирожденный фланговый игрок, - отметил Виллаш-Боаш.

8news
Теги: Виллаш-Боаш Зенит Кокорин Дзюба
Сегодня, 17:44
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№9 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лечащий Врач
У меня нет ненависти к Дзюбе.Он вызывает скорее брезгливость.Не понимаю,почему Ребров с ним обнимался после последнего матча?

Вот и у Реброва нет ненависти, все-таки они в недалеком прошлом играли в одной команде. А когда обнимались Ребров спросил, как там смокинг надевать джентльменский, Дзюба то уже одевал.
Регистрация: 20.03.2014
№8 Написал: Роман Шокотов (Сегодня, 18:31) #
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online

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
Регистрация: 30.11.2017
№7 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 18:24) #
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online
Болеет за:
«Химки»
У Дзюба, Кокорина.. у футболистов ПЛ России,о других не буду говорит все ок, во всем..всё молодость в спорте, бег, штанга, бассейн, здоровый образ жизни, футбол и плюс ещё огромные деньги на банковских счетах,шикарные дома, авто парки,отменный быт, дети в лучших школах страны, шикарным питанием, лечением если что... к тридцати годам уже столько накопленно недвижимости, земли, на счётах.. что Всю оставшуюся жизнь наслаждайся жизни.. Этот нищеброд пля сидит на этом еле-еле существующем сайте, которая борется за каждого читателя, чтоб рекламу запустит и что то заработать и эти куй нищие пля «Дзюба , ты нас слышишь? joy joy joy кому на куй вы нужны, чтоб вас слышать joy joy joy
Регистрация: 17.03.2008
№6 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 18:15) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Лечащий Врач
У меня нет ненависти к Дзюбе.Он вызывает скорее брезгливость.Не понимаю,почему Ребров с ним обнимался после последнего матча?

smile Потому,что в отличие от некоторых он не испытывает к нему брезгливости. Понял?
Регистрация: 20.02.2013
№5 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 18:14) #
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игрочища, что сказать
Регистрация: 20.04.2016
№4 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 18:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
У меня нет ненависти к Дзюбе.Он вызывает скорее брезгливость.Не понимаю,почему Ребров с ним обнимался после последнего матча?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№3 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 18:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
бешеное туповатое полено joy
Регистрация: 28.11.2017
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 18:02) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Дзюба в спокойном состоянии выглядит как бешеный, а если ещё и взбесится... страшный сон.
Регистрация: 29.10.2010
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:51) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Зюба, ты нас слышишь?....


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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