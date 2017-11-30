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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андре Виллаш-Боаш: горжусь тем, что работал в "Зените", но возвращение в Россию исключено
Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш заявил, что не намерен возвращаться в чемпионат России.
– Британские журналисты или российские журналисты?
– Российские.
– База "Шанхая" или база "Зенита"?
– База "Зенита".
– "Драгау" или "Петровский"?
– "Драгау".
– Русская водка или китайская водка?
– Русская водка.
– Русский борщ или китайская лапша?
– Лапша.
– "Спартак" или "Бенфика"?
– Ни те, ни другие.
– Месси или Роналду?
– Криштиану.
– Допускаете, что можете вернуться в чемпионат России?
– Исключено. Я горжусь тем, что работал в "Зените". И пусть это так и останется.
8news.ru
– Британские журналисты или российские журналисты?
– Российские.
– База "Шанхая" или база "Зенита"?
– База "Зенита".
– "Драгау" или "Петровский"?
– "Драгау".
– Русская водка или китайская водка?
– Русская водка.
– Русский борщ или китайская лапша?
– Лапша.
– "Спартак" или "Бенфика"?
– Ни те, ни другие.
– Месси или Роналду?
– Криштиану.
– Допускаете, что можете вернуться в чемпионат России?
– Исключено. Я горжусь тем, что работал в "Зените". И пусть это так и останется.
8news.ru
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