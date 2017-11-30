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Андре Виллаш-Боаш: горжусь тем, что работал в "Зените", но возвращение в Россию исключено

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш заявил, что не намерен возвращаться в чемпионат России.

– Британские журналисты или российские журналисты?

– Российские.

– База "Шанхая" или база "Зенита"?

– База "Зенита".

– "Драгау" или "Петровский"?

– "Драгау".

– Русская водка или китайская водка?

– Русская водка.

– Русский борщ или китайская лапша?

– Лапша.

– "Спартак" или "Бенфика"?

– Ни те, ни другие.

– Месси или Роналду?

– Криштиану.

– Допускаете, что можете вернуться в чемпионат России?

– Исключено. Я горжусь тем, что работал в "Зените". И пусть это так и останется.

8news.ru
Теги: Виллаш-Боаш Зенит
Сегодня, 19:08
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(0)
№2 Написал: Quincy (Сегодня, 19:30) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Никто не хочет в зенит не за какие коврижки))
Регистрация: 2.09.2016
№1 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 19:11) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Исключено. Я горжусь тем, что работал в "Зените". И пусть это так и останется.
дзюба всплакнул прочитав эту новость и стал собирать чемоданы в тосно joy
Регистрация: 28.11.2017
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