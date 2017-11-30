Андре Виллаш-Боаш: горжусь тем, что работал в "Зените", но возвращение в Россию исключено

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш заявил, что не намерен возвращаться в чемпионат России.– Российские.– База "Зенита".– "Драгау".– Русская водка.– Лапша.– Ни те, ни другие.– Криштиану.– Исключено. Я горжусь тем, что работал в "Зените". И пусть это так и останется.