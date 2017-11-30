Эктор Бракамонте: кто станет чемпионом России? Возможно, "Локомотив"

Бывший нападающий ФК "Москва" Эктор Бракамонте отметил, что в Аргентине команды не могут прекратить свое существование.– Не знаю. Возможно, "Локомотив".– Знаю, что "Москвы" больше нет. Жалко, конечно. Но в России такое случается. Например, еще с "Сатурном".– Нет. Ты можешь упасть вторую или третью лигу, но клубы не умирают.