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Эктор Бракамонте: кто станет чемпионом России? Возможно, "Локомотив"

Бывший нападающий ФК "Москва" Эктор Бракамонте отметил, что в Аргентине команды не могут прекратить свое существование.

– Кто станет чемпионом в этом сезоне?

– Не знаю. Возможно, "Локомотив".

– За судьбой своих бывших команд следите?

– Знаю, что "Москвы" больше нет. Жалко, конечно. Но в России такое случается. Например, еще с "Сатурном".

– А в Аргентине?

– Нет. Ты можешь упасть вторую или третью лигу, но клубы не умирают.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Локомотив
Сегодня, 20:27
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№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 20:33) #
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Болеет за:
«Локомотив»
какая у тебя сейчас причёска?


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найду
Регистрация: 13.04.2008
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