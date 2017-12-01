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Роман Бабаев: скорее всего, покажем трансляцию жеребьевки ЧМ на табло перед матчем с "Тосно"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб не исключает возможности показать церемонию жеребьевки чемпионата мира-2018 на табло стадиона перед матчем с "Тосно".

"Технически у нас есть такая возможность, но это надо согласовывать с РФПЛ. Но мы подумаем об этом и такой вариант не исключен. Будем узнавать у лиги о том, чтобы это сделать. Там нужно понимать по времени, потому что начало жеребьевки намечено на 18:00, а когда она непосредственно начнется – вопрос. Скорее всего, так и сделаем", - цитирует Бабаева "Спорт-Экспресс".
Теги: Бабаев ЦСКА Тосно
Сегодня, 16:04
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№1 Написал: Орнитолог (Сегодня, 16:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Все равно никто не увидит - Спартак играет, к чему смотреть матч двух провинций)))


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
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