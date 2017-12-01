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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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16:04
Роман Бабаев: скорее всего, покажем трансляцию жеребьевки ЧМ на табло перед матчем с "Тосно" (1)
Роман Бабаев: скорее всего, покажем трансляцию жеребьевки ЧМ на табло перед матчем с "Тосно" (1)
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"Спартак" там, где в матчах Премьер-Лиги всегда проигрывал. "Зенит" против того, кто у него ни разу не выигрывал. Превью 19-го тура РФПЛ (12)
"Спартак" там, где в матчах Премьер-Лиги всегда проигрывал. "Зенит" против того, кто у него ни разу не выигрывал. Превью 19-го тура РФПЛ (12)
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Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России (24)
Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России (24)
Роман Бабаев: скорее всего, покажем трансляцию жеребьевки ЧМ на табло перед матчем с "Тосно"
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб не исключает возможности показать церемонию жеребьевки чемпионата мира-2018 на табло стадиона перед матчем с "Тосно".
"Технически у нас есть такая возможность, но это надо согласовывать с РФПЛ. Но мы подумаем об этом и такой вариант не исключен. Будем узнавать у лиги о том, чтобы это сделать. Там нужно понимать по времени, потому что начало жеребьевки намечено на 18:00, а когда она непосредственно начнется – вопрос. Скорее всего, так и сделаем", - цитирует Бабаева "Спорт-Экспресс".
"Технически у нас есть такая возможность, но это надо согласовывать с РФПЛ. Но мы подумаем об этом и такой вариант не исключен. Будем узнавать у лиги о том, чтобы это сделать. Там нужно понимать по времени, потому что начало жеребьевки намечено на 18:00, а когда она непосредственно начнется – вопрос. Скорее всего, так и сделаем", - цитирует Бабаева "Спорт-Экспресс".
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