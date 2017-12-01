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Квинси Промес не сыграет в матче с "Арсеналом"

Полузащитник "Спартака" Куинси Промес не сыграет в матче 19-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала", сообщает "Спорт-Экспресс".

Голландский хавбек не приехал в Тулу вместе со своей командой на сегодняшнюю игру. Причины отсутствия футболиста неизвестны.
Теги: Промес Спартак Арсенал Тула
Сегодня, 16:45
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№3 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 17:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Отдыхай, Братуха! А с Ливером зажги!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№2 Написал: Winner бывш. Усинск (Сегодня, 16:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Похоже, наелся... С зеней кроме половины удара по воротам вообще не видно было. Дай Бог, по весне компенсирует


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Не любишь Спартак - твои проблемы.
Из-за этого нормальных людей напрягать не надо
Регистрация: 9.04.2009
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 16:54) #
  • -1
  •  (3)

Может и к лучшему.
Регистрация: 20.03.2017
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