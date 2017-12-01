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Вячеслав Матюшенко: Парфенов? Будем разбираться, почему так получилось

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко после матча 19-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:6) заявил, что команда будет разбираться в причинах разгромного счета.

Для клуба из Ленинградской области это поражение стало девятым в сезоне. Команда Дмитрия Парфенова занимает 13 место.

"Парфенов? Пока ничего решать не будем. Будем разбираться, почему так получилось", - цитирует Матюшенко "Спорт-Экспресс".
Теги: Парфенов Тосно ЦСКА
Сегодня, 22:42
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 22:55) #
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А Вы уже разобрались... убрали Бесчастных с Щербаком....что не помогло?...беда в том ,что ищите чёрную кошку в тёмной комнате...с себя начните....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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