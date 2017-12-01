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Глава Татарстана: "Рубин" даёт слабый результат, это отражается на посещаемости

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов объяснил, что низкая посещаемость домашних матчей "Рубина" связана с переменами в казанской команде.

"Мы ваши претензии принимаем. Низкая посещаемость домашних матчей "Рубина" связана с переменами в команде. Пока они дают слабый результат, и, соответственно, это отражается на заполняемости стадиона", - цитирует Минниханова "Чемпионат.сом".
Теги: Рубин
Вчера, 23:50
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№2 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Вчера, 23:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
Прыщи, потому что не еб.т.
Не еб.т , потому что прыщи.
Замкнутый круг какой-то.
Играть нужно, жопу на поле рвать. Тогда в вас поверят и придут. А потом и игра появится.
Регистрация: 19.03.2017
№1 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:54) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Ну да. Раньше то аншлаги были...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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