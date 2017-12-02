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Фанат "Зенита", избитый ОМОНом: нас фотографировал какой-то человек в красно-белой шапке

Фанат "Зенита", который в числе других был избит после матча 18-го тура РФПЛ со "Спартаком" (1:3), рассказал об инциденте.

"Когда нас положили, фанатов "Спартака" рядом не было. Да и "Спартак" здесь вообще ни при чём. Но на северной трибуне нас фотографировал какой-то человек в красно-белой шапке. Снимал на качественный аппарат, Nikon, по-моему. Меня больше заинтересовал другой тип, в чёрном пуховике, без опознавательных знаков, на видео он есть. Кругленький такой. Он был главным, командовал и полицией, и ОМОНом. Этот мужик тоже был на трибуне, когда нас снимали.

Там он подозвал лысого парня. Не знаю почему – возможно, он подумал, что тот хулиган. И стал снимать на телефон. "Пуховик" потребовал сказать, что "Лысый" никаких претензий не имеет. Таким образом, наверное, он прикрывал себя. Посудите сами, человеку дали люлей, а потом, как дурачка, снимают на камеру, мол, он не против всего этого и что всё в целом нормально.

Чуть позже нам тоже задали вопрос: "Претензии есть?" Кто-то промолчал, кто-то сказал, что нет. Думаю, поэтому нас отпустили. Это было где-то в 23:30, оставалось чуть меньше часа до моего поезда. Слава богу, успел", - цитирует фаната "Чемпионат.сом".
Теги: Зенит Спартак
Сегодня, 01:25
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№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 01:30) #
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Пушистые прям, "а как дыСали, как дысали"(с)..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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