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"Зенит" осудил действия полиции в отношении болельщиков на матче со "Спартаком"

"Зенит" осуждает действия правоохранительных органов в отношении болельщиков на матче против "Спартака".

Матч "Спартак" - "Зенит" (3:1) прошел 27 ноября в Москве. Ранее в СМИ появилось видео, на котором видно, как сотрудники правоохранительных органов избивают лежащих на земле болельщиков "Зенита".

"ФК "Зенит" не приемлет и осуждает противоправные и необоснованные действия в отношении болельщиков любых клубов: правоохранительные органы призваны защищать зрителей и помогать клубам в организации матча, а не разжигать насилие и беспорядки на стадионах. Грубые и агрессивные меры отдельных представителей полиции в отношении болельщиков "Зенита" не были обоснованы ни уровнем безопасности матча, ни официальными обвинениями, ни протоколами задержания, по сути, потерпевших безосновательно приравняли к преступникам, поскольку под давлением оказались не нарушители, а простые болельщики.

Отметим, что в преддверии чемпионата мира - 2018 российские топ-клубы совместно с футбольными властями и правоохранительными ведомствами сумели выработать эффективную схему по организации матчей на современных аренах страны, реализуя ее в духе настоящего футбольного сотрудничества и взаимоуважения. Однако любые несогласованные и незаконные вмешательства отдельных представителей полиции только дискредитируют отечественный футбол. Не исключаем, что подобное происшествие вызовет крайне негативную оценку у всей футбольной общественности.

ФК "Зенит" рассчитывает, что руководство соответствующих структур и футбольные власти дадут должную правою оценку незаконному обращению с болельщиками "Зенита" и примет необходимые меры в целях пресечения необоснованного насилия в отношении зрителей на стадионах", - сказали в пресс-службе клуба.
Сегодня, 02:46
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№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 03:25) #
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В своё время гр Алиса, местные погонщики. решили - Алиса с косой чёлкой Хайль Гитлер - фашистская тема. .
Ничего не меняется.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 02:52) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Отметим, что в преддверии чемпионата мира - 2018 российские топ-клубы совместно с футбольными властями и правоохранительными ведомствами сумели выработать эффективную схему по организации матчей на современных аренах страны, реализуя ее в духе настоящего футбольного сотрудничества и взаимоуважения.

Плоды уже есть, пусть пока и гнилые.
Да и вообще, фут. стадионы территория беспорядка, пока не уберут зарвавшихся ультрас и бешеных блюстителей, такая хрень будет процветать.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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