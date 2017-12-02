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Александр Самедов - о матче в Туле: это сложно назвать футболом

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов поделился впечатлениями от гостевого матча 19-го тура РФПЛ с тульским "Арсеналом" (1:0).

"Очень важная победа, мы счастливы и рады, но условия… Но что делать, если таковы реалии? Тяжело играть в таких условиях. Это сложно назвать футболом, но так происходит каждый год, с этим ничего не поделаешь. Хотя комфортными условия для игры в футбол это вряд ли можно назвать.

Сейчас осталась последняя игра (с ЦСКА в 20-м туре РФПЛ. — Прим.). До этого мы выиграли четыре матча подряд, это очень хорошо. Надо обязательно выигрывать свои матчи, тогда всё будет хорошо. Вся борьба впереди. Сейчас главное — хорошо закончить эти 20 туров, а потом будет возможность отдохнуть, набраться сил и подготовиться к решающему отрезку", - цитирует Самедова "Чемпионат.сом".
Теги: Самедов Спартак Арсенал Тула
Сегодня, 04:24
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