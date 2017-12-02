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Константин Генич: не удивлюсь, если "Рубин" обыграет "Локомотив"

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Рубином".

"В первом круге "Локо" ушел от поражения в дополнительное время, после выдвижения вперед Соломона Кверквелии, бывшего игрока "Рубина", в чем была дополнительная подоплека матча. У "Локомотива" есть кредит неудач. Команда уже зимний чемпион, она может себе позволить потерять очки. Москвичам дико прет в этом сезоне, они собирают фактически все, что плохо лежит. Но против команд, которые умеют закрываться (а у "Рубина" в обороне все более или менее нормально, в отличие от атаки), "Локо" допускал осечки: с "Уфой", "Амкаром", "Тосно". Не удивлюсь даже, если казанцы эту встречу выиграют. У железнодорожников боевитая команда, но все время ей везти не может", – цитирует Генича официальный сайт "Матч ТВ".
Теги: Генич Локомотив Рубин
Сегодня, 04:39
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