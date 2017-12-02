Роберто Манчини: что нужно, чтобы реализовывать моменты? Правильно надевать бутсы

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поделился мнением о победе над "Уралом" в матче 19-го тура чемпионата России (2:1).- В результате игры сложилось впечатление, что наша проблема – реализация моментов. У нас есть стопроцентные моменты, но мы никак не можем из реализовать.- Во-первых, это ротация состава, у нас очень много игр. Жирков себя очень хорошо проявил в матче со "Спартаком", поэтому я ему дал сыграть сегодня. А Кузяева я считаю игроком очень универсальным, поэтому я так варьирую игроков, и это принесло свои плоды.- Что касается момента с пенальти, я сразу понял, что это ошибка, и красной карточки там не было. Что нужно, чтобы реализовывать моменты? Правильно надевать бутсы.- Мне понравилась игра Юрия Лодыгина. Надеюсь, Лунев восстановится к чемпионату мира (смеется).