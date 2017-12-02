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Роберто Манчини: что нужно, чтобы реализовывать моменты? Правильно надевать бутсы

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поделился мнением о победе над "Уралом" в матче 19-го тура чемпионата России (2:1).

- В результате игры сложилось впечатление, что наша проблема – реализация моментов. У нас есть стопроцентные моменты, но мы никак не можем из реализовать.

- Почему выпустили Кузяева слева в обороне, а потом выпустили Жиркова вместо него?

- Во-первых, это ротация состава, у нас очень много игр. Жирков себя очень хорошо проявил в матче со "Спартаком", поэтому я ему дал сыграть сегодня. А Кузяева я считаю игроком очень универсальным, поэтому я так варьирую игроков, и это принесло свои плоды.

- Что скажете о моменте с пенальти красной карточкой?

- Что касается момента с пенальти, я сразу понял, что это ошибка, и красной карточки там не было. Что нужно, чтобы реализовывать моменты? Правильно надевать бутсы.

- Какое состояние Лунева? Он сыграет в оставшихся матчах? Понравилась ли игра Лунева?

- Мне понравилась игра Юрия Лодыгина. Надеюсь, Лунев восстановится к чемпионату мира (смеется).

"Советский спорт в Санкт-Петербурге"
Теги: Манчини Зенит Урал
Сегодня, 16:47
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(3)
№5 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:35) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
физрук голимый.

Но очень дорогой blush
Регистрация: 2.02.2012
№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 17:21) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV
Есть еще сомнения что Манчини ТОП тренер? blush

физрук голимый. вся игра на авось через навесы. Плачини одним словом.
Регистрация: 2.08.2010
№3 Написал: Орнитолог (Сегодня, 17:16) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Топорен босиком играл laughing Или в лаптях? А, не в кедах, униформа у них такая - растянутый треники, майка-алкашка в пятнах от кильки и кеды... "Бутылочку не выбрасывайте!"


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№2 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:07) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Есть еще сомнения что Манчини ТОП тренер? blush
Регистрация: 2.02.2012
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 16:59) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Луческу, снимай маску! Я тебя узнал laughing


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
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