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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Константин Лепёхин: Манчини понимал сложность игры, поэтому минимальный счёт нужно было сохранить
Константин Лепёхин: Манчини понимал сложность игры, поэтому минимальный счёт нужно было сохранить
15:55
"Динамо" забило два гола "Ростову" (7)
"Динамо" забило два гола "Ростову" (7)
Роберто Манчини: что нужно, чтобы реализовывать моменты? Правильно надевать бутсы
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поделился мнением о победе над "Уралом" в матче 19-го тура чемпионата России (2:1).
- В результате игры сложилось впечатление, что наша проблема – реализация моментов. У нас есть стопроцентные моменты, но мы никак не можем из реализовать.
- Почему выпустили Кузяева слева в обороне, а потом выпустили Жиркова вместо него?
- Во-первых, это ротация состава, у нас очень много игр. Жирков себя очень хорошо проявил в матче со "Спартаком", поэтому я ему дал сыграть сегодня. А Кузяева я считаю игроком очень универсальным, поэтому я так варьирую игроков, и это принесло свои плоды.
- Что скажете о моменте с пенальти красной карточкой?
- Что касается момента с пенальти, я сразу понял, что это ошибка, и красной карточки там не было. Что нужно, чтобы реализовывать моменты? Правильно надевать бутсы.
- Какое состояние Лунева? Он сыграет в оставшихся матчах? Понравилась ли игра Лунева?
- Мне понравилась игра Юрия Лодыгина. Надеюсь, Лунев восстановится к чемпионату мира (смеется).
"Советский спорт в Санкт-Петербурге"
- В результате игры сложилось впечатление, что наша проблема – реализация моментов. У нас есть стопроцентные моменты, но мы никак не можем из реализовать.
- Почему выпустили Кузяева слева в обороне, а потом выпустили Жиркова вместо него?
- Во-первых, это ротация состава, у нас очень много игр. Жирков себя очень хорошо проявил в матче со "Спартаком", поэтому я ему дал сыграть сегодня. А Кузяева я считаю игроком очень универсальным, поэтому я так варьирую игроков, и это принесло свои плоды.
- Что скажете о моменте с пенальти красной карточкой?
- Что касается момента с пенальти, я сразу понял, что это ошибка, и красной карточки там не было. Что нужно, чтобы реализовывать моменты? Правильно надевать бутсы.
- Какое состояние Лунева? Он сыграет в оставшихся матчах? Понравилась ли игра Лунева?
- Мне понравилась игра Юрия Лодыгина. Надеюсь, Лунев восстановится к чемпионату мира (смеется).
"Советский спорт в Санкт-Петербурге"
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