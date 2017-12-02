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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Динамо" забило два гола "Ростову" (7)
"Динамо" забило два гола "Ростову" (7)
Александр Тарханов: у нас нет такого набора игроков, как у "Зенита"
Главный тренер "Урал" Александр Тарханов высказался о матче с "Зенитом" (1:2) в 19-м туре РФПЛ.
- Игра интересная получилась — и борьбы много, и движения. Уровень игроков "Зенита" повыше, они чуть поддавливали нас. В первом тайме играли достаточно хорошо. Сделали две вынужденные замены — Бумаля и Бикфалви, и это тоже повлияло. У нас нет такого набора игроков, как у "Зенита", так что мы немного просели в обороне. За счет этого они и забили. Были хорошие моменты у Ильина, так что могли и сравнять счет.
- В каком состоянии Бумаль и Бикфалви?
- У Бумаля — голеностоп, пока не все ясно. У Бикфалви — задняя поверхность.
- Как оцените турнирные перспективы в целом?
- Надо учитывать, что мы только создаем команду. В январе одна группа пришла, в летний период — питерская молодежь: Бавин, Евсеев, Ильин тоже из Петербурга. Молодежь еще не так уверена в себе, но мы пока возле шестерки.
ФК "Зенит"
- Игра интересная получилась — и борьбы много, и движения. Уровень игроков "Зенита" повыше, они чуть поддавливали нас. В первом тайме играли достаточно хорошо. Сделали две вынужденные замены — Бумаля и Бикфалви, и это тоже повлияло. У нас нет такого набора игроков, как у "Зенита", так что мы немного просели в обороне. За счет этого они и забили. Были хорошие моменты у Ильина, так что могли и сравнять счет.
- В каком состоянии Бумаль и Бикфалви?
- У Бумаля — голеностоп, пока не все ясно. У Бикфалви — задняя поверхность.
- Как оцените турнирные перспективы в целом?
- Надо учитывать, что мы только создаем команду. В январе одна группа пришла, в летний период — питерская молодежь: Бавин, Евсеев, Ильин тоже из Петербурга. Молодежь еще не так уверена в себе, но мы пока возле шестерки.
ФК "Зенит"
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