Александр Тарханов: у нас нет такого набора игроков, как у "Зенита"

Главный тренер "Урал" Александр Тарханов высказался о матче с "Зенитом" (1:2) в 19-м туре РФПЛ.- Игра интересная получилась — и борьбы много, и движения. Уровень игроков "Зенита" повыше, они чуть поддавливали нас. В первом тайме играли достаточно хорошо. Сделали две вынужденные замены — Бумаля и Бикфалви, и это тоже повлияло. У нас нет такого набора игроков, как у "Зенита", так что мы немного просели в обороне. За счет этого они и забили. Были хорошие моменты у Ильина, так что могли и сравнять счет.- У Бумаля — голеностоп, пока не все ясно. У Бикфалви — задняя поверхность.- Надо учитывать, что мы только создаем команду. В январе одна группа пришла, в летний период — питерская молодежь: Бавин, Евсеев, Ильин тоже из Петербурга. Молодежь еще не так уверена в себе, но мы пока возле шестерки.