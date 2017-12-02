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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дожать по-чемпионски (10)
16:40
Константин Лепёхин: Манчини понимал сложность игры, поэтому минимальный счёт нужно было сохранить
Константин Лепёхин: Манчини понимал сложность игры, поэтому минимальный счёт нужно было сохранить
16:32
Алексей Евсеев: если считать по моментам, результат справедлив. Если по игре, то нет (видео) (4)
Алексей Евсеев: если считать по моментам, результат справедлив. Если по игре, то нет (видео) (4)
15:55
"Динамо" забило два гола "Ростову" (8)
"Динамо" забило два гола "Ростову" (8)
Александр Кокорин повторил личный рекорд по голам за один чемпионат
Александр Кокорин, выведя "Зенит" вперед в матче против "Урала", забил 10-й гол в текущем чемпионате и возглавил бомбардирскую гонку турнира.
Кроме того 26-летний нападающий повторил личный рекорд результативности в премьер-лиге. Также по 10 голов форвард забивал в сезонах-2012/13 и 2013/14, когда выступал за "Динамо".
"Спорт-Экспресс"
Кроме того 26-летний нападающий повторил личный рекорд результативности в премьер-лиге. Также по 10 голов форвард забивал в сезонах-2012/13 и 2013/14, когда выступал за "Динамо".
"Спорт-Экспресс"
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