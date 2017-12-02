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Александр Кокорин повторил личный рекорд по голам за один чемпионат

Александр Кокорин, выведя "Зенит" вперед в матче против "Урала", забил 10-й гол в текущем чемпионате и возглавил бомбардирскую гонку турнира.

Кроме того 26-летний нападающий повторил личный рекорд результативности в премьер-лиге. Также по 10 голов форвард забивал в сезонах-2012/13 и 2013/14, когда выступал за "Динамо".

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 18:20
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(1)
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:22) #
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Побьет этот рекорд, может даже в следующем матче.


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Регистрация: 24.02.2007
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