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Игорь Акинфеев повторил рекорд Овчинникова по количеству сухих матчей за год

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, не пропустив в матче 19-го тура чемпионата России против "Тосно" (6:0), довел число сухих игр за календарный год до 20.

По этому показателю он сравнялся с тренером армейцев Сергеем Овчинниковым - в 2002 году он в составе "Локомотива" не пропустил в 20 матчах из 31.

Кроме того, Акинфеев провел 10-й "сухой" матч в сезоне-2017/18. Капитан ЦСКА догнал по этому показателю вратаря "Зенита" Андрея Лунева.

ПФК ЦСКА
Сегодня, 19:14
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№2 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 20:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Молодец.


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№1 Написал: miktar (Сегодня, 19:59) #
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online

Можно начинать изливаться обидой за гималаева, и прочих вратарей "своих" команд.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
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