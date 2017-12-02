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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Игорь Акинфеев повторил рекорд Овчинникова по количеству сухих матчей за год
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, не пропустив в матче 19-го тура чемпионата России против "Тосно" (6:0), довел число сухих игр за календарный год до 20.
По этому показателю он сравнялся с тренером армейцев Сергеем Овчинниковым - в 2002 году он в составе "Локомотива" не пропустил в 20 матчах из 31.
Кроме того, Акинфеев провел 10-й "сухой" матч в сезоне-2017/18. Капитан ЦСКА догнал по этому показателю вратаря "Зенита" Андрея Лунева.
ПФК ЦСКА
По этому показателю он сравнялся с тренером армейцев Сергеем Овчинниковым - в 2002 году он в составе "Локомотива" не пропустил в 20 матчах из 31.
Кроме того, Акинфеев провел 10-й "сухой" матч в сезоне-2017/18. Капитан ЦСКА догнал по этому показателю вратаря "Зенита" Андрея Лунева.
ПФК ЦСКА
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