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Григорий Иванов: думаю, "Уралу" пока рановато в еврокубки

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что клубу еще рано выходить в еврокубки.

"Мы движемся от игры к игре, были наверху, а теперь, после трех поражений, уже близки к зоне вылета. Конечно, и Тарханову, и мне, и руководству клуба хочется, чтобы команда вышла в еврокубки. Но, думаю, нам пока рановато.

У нас два ведущих игрока получили травмы, стало тяжело. Имя "Зенита", видимо, тоже давит на психологию футболистов. Я хочу сказать, что ребята играли здорово, пластались, старались, но немного не получилось. Были шансы зацепить очки, но и "Зенит" мог забить третий мяч", - цитирует Иванова ТАСС.
Теги: Иванов Урал
Сегодня, 21:20
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3
(0)
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:06) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Ему там вообще делать невырезано-->вырезано.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:54) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
именно поэтому сегодня такой результат выдали.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 21:28) #
  • -1
  •  (3)

Конечно...Вы ...то есть команда ...долги должны отдавать...вчера выиграли....сегодня ...проиграем....и так из года в год...Тарханов об этом знает...в эти игры Он здорово играет ...а Вы просто мастер ...нет Заслуженный мастер...так что всё как всегда. ТАК ЧТО ...,ФУТБОЛ ДЛЯ ТЕБЯ...ПРОСТО ...БИЗНЕС.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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