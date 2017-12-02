Неманья Пейчинович: "Локомотив" уже чемпион? Мы должны бороться дальше

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович после победы над "Рубином" (1:0) в матче 19-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда хочет уйти на перерыв, сохранив отрыв от соперников по турнирной таблице.– Да, но после карьеры.– У "Спартака" так получилось, но я думаю, что нам этого недостаточно. Мы должны бороться дальше. У нас есть еще одна игра в этом году в чемпионате России, и ее надо выиграть, а потом уйти в отпуск с разницей шесть очков. Это нас утроит. А потом будем отдыхать, и готовится на сборах.