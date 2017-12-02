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Неманья Пейчинович: "Локомотив" уже чемпион? Мы должны бороться дальше

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович после победы над "Рубином" (1:0) в матче 19-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда хочет уйти на перерыв, сохранив отрыв от соперников по турнирной таблице.

– Илья Геркус сказал, что в раздевалке в шутку обсуждался вариант, что игроки "Локомотива" должны как Фарфан – облететь вокруг земного шара. Готовы к этому?

– Да, но после карьеры.

– Можно сказать, что "Локомотив" уже чемпион? "Спартаку" в прошлом году удалось удержать отрыв от конкурентов.

– У "Спартака" так получилось, но я думаю, что нам этого недостаточно. Мы должны бороться дальше. У нас есть еще одна игра в этом году в чемпионате России, и ее надо выиграть, а потом уйти в отпуск с разницей шесть очков. Это нас утроит. А потом будем отдыхать, и готовится на сборах.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Пейчинович Локомотив
Сегодня, 22:06
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