Александр Ташаев: нам кровь из носу нужны были очки в игре с "Ростовом"

Полузащитник "Динамо" Александр Ташаев после матча 19-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:0) подчеркнул, что после побед всегда приятнее подходить к болельщикам.– Нам кровь из носу нужны были очки в игре с "Ростовом", – сказал Ташаев. – Мы низко в таблице. После побед всегда приятнее подходить к болельщикам.– Положительно. Рад, что все выложились на сто процентов. Может, даже больше.– Антон получил тяжелую травму в Перми. Причем это, можно сказать, рецидив. У него очень непростая ситуация. Надеюсь, он как можно скорее поправится и останется сильным психологически. Важно было поддержать его сейчас.