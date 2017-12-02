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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Гильерме: уже очень хочется на поле
Голкипер "Локомотива" Гильерме признался, что очень нервничал в концовке матча 19-го тура чемпионата России с "Рубином"? (1:0).
- Если честно, я скучаю. Уже очень хочется на поле. К сожалению, травмы случаются. Нужно быть готовым не только физически, но и психологически. Я восстанавливаюсь уже месяц, прогресс есть, однако до конца года не сыграю. Вернусь к зимним сборам.
- Нервничали в концовке матча?
- Очень. Сложно смотреть за игрой с трибуны. Очень жду, когда снова смогу сыграть.
ФК "Локомотив"
- Если честно, я скучаю. Уже очень хочется на поле. К сожалению, травмы случаются. Нужно быть готовым не только физически, но и психологически. Я восстанавливаюсь уже месяц, прогресс есть, однако до конца года не сыграю. Вернусь к зимним сборам.
- Нервничали в концовке матча?
- Очень. Сложно смотреть за игрой с трибуны. Очень жду, когда снова смогу сыграть.
ФК "Локомотив"
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