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Гильерме: уже очень хочется на поле

Голкипер "Локомотива" Гильерме признался, что очень нервничал в концовке матча 19-го тура чемпионата России с "Рубином"? (1:0).

- Если честно, я скучаю. Уже очень хочется на поле. К сожалению, травмы случаются. Нужно быть готовым не только физически, но и психологически. Я восстанавливаюсь уже месяц, прогресс есть, однако до конца года не сыграю. Вернусь к зимним сборам.

- Нервничали в концовке матча?

- Очень. Сложно смотреть за игрой с трибуны. Очень жду, когда снова смогу сыграть.

ФК "Локомотив"
Теги: Гильерме Локомотив
Сегодня, 23:32
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