Гильерме: уже очень хочется на поле

Голкипер "Локомотива" Гильерме признался, что очень нервничал в концовке матча 19-го тура чемпионата России с "Рубином"? (1:0).- Если честно, я скучаю. Уже очень хочется на поле. К сожалению, травмы случаются. Нужно быть готовым не только физически, но и психологически. Я восстанавливаюсь уже месяц, прогресс есть, однако до конца года не сыграю. Вернусь к зимним сборам.- Очень. Сложно смотреть за игрой с трибуны. Очень жду, когда снова смогу сыграть.