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Мануэл Фернандеш: если бы мне год назад сказали, что сыграю 100 матчей за "Локомотив", я бы не поверил

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш прокомментировал победу над "Рубином" в матче 19-го тура чемпионата России.

– Все ждали от "Рубина" более оборонительную игру, а они пошли агрессивно атаковать.

– Матч был трудный. Да, мы ожидали, что "Рубин" будет отсиживаться в обороне, но с первой минуты они были очень агрессивны в атаке и создали нам много трудностей. Они были лучше, но во втором тайме началась абсолютно другая игра – на этот раз мы были агрессивнее на каждом участке поля. Мы создали много моментов и заслуженно победили.

– На второй тайм команда вышла более заряженной. Семин кричал в раздевалке?

– Всё было как обычно. Мы проигрывали все дуэли – именно поэтому нам было так тяжело в первом тайме. Мы поменяли систему, стали агрессивнее и абсолютно по делу додавили соперника в конце. Эмоции тренера? Эти вещи важны, неплохой звоночек для команды, мы взбодрились.

– Ты провел сотый матч за "Локомотив".

– Я очень счастлив. Если бы мне ещё два года назад сказали, что я сыграю сто матчей, то не поверил бы. Надеюсь, у меня впереди ещё не одна сотня!

ФК "Локомотив"
Теги: Фернандеш Локомотив
Сегодня, 08:04
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