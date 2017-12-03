Мануэл Фернандеш: если бы мне год назад сказали, что сыграю 100 матчей за "Локомотив", я бы не поверил

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш прокомментировал победу над "Рубином" в матче 19-го тура чемпионата России.– Матч был трудный. Да, мы ожидали, что "Рубин" будет отсиживаться в обороне, но с первой минуты они были очень агрессивны в атаке и создали нам много трудностей. Они были лучше, но во втором тайме началась абсолютно другая игра – на этот раз мы были агрессивнее на каждом участке поля. Мы создали много моментов и заслуженно победили.– Всё было как обычно. Мы проигрывали все дуэли – именно поэтому нам было так тяжело в первом тайме. Мы поменяли систему, стали агрессивнее и абсолютно по делу додавили соперника в конце. Эмоции тренера? Эти вещи важны, неплохой звоночек для команды, мы взбодрились.– Я очень счастлив. Если бы мне ещё два года назад сказали, что я сыграю сто матчей, то не поверил бы. Надеюсь, у меня впереди ещё не одна сотня!