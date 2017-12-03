Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
08:04
Мануэл Фернандеш: если бы мне год назад сказали, что сыграю 100 матчей за "Локомотив", я бы не поверил
Мануэл Фернандеш: если бы мне год назад сказали, что сыграю 100 матчей за "Локомотив", я бы не поверил
01:00
Карлес Пуйоль: мои фавориты – Бразилия, Испания, Германия, Аргентина. Россия тоже. Но не в футболе
Карлес Пуйоль: мои фавориты – Бразилия, Испания, Германия, Аргентина. Россия тоже. Но не в футболе
00:40
"Реал" сыграл вничью с "Атлетиком" (1)
"Реал" сыграл вничью с "Атлетиком" (1)
Вчера, 23:32
Гильерме: уже очень хочется на поле
Гильерме: уже очень хочется на поле
Вчера, 23:25
Юрий Жирков: мы и Уругвай - фавориты нашей группы на ЧМ-2018 (3)
Юрий Жирков: мы и Уругвай - фавориты нашей группы на ЧМ-2018 (3)
Вчера, 23:14
"Шальке-04" упустил победу над "Кельном"
"Шальке-04" упустил победу над "Кельном"
Вчера, 22:45
Костас Манолас подписал с "Ромой" новый контракт
Костас Манолас подписал с "Ромой" новый контракт
Вчера, 22:27
"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Арсеналом" (8)
"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Арсеналом" (8)
Вчера, 22:00
Молодежка "Краснодара" забила 8 голов "Ахмату" (2)
Молодежка "Краснодара" забила 8 голов "Ахмату" (2)
Вчера, 21:44
Ислам Слимани может перейти в "Уотфорд"
Ислам Слимани может перейти в "Уотфорд"
Вчера, 21:30
"ПСЖ" потерпел первое поражение в сезоне (1)
"ПСЖ" потерпел первое поражение в сезоне (1)
Вчера, 21:29
Сергей Анохин: cборной России нужно избежать шапкозакидательских настроений после жеребьевки ЧМ
Сергей Анохин: cборной России нужно избежать шапкозакидательских настроений после жеребьевки ЧМ
Вчера, 21:20
Григорий Иванов: думаю, "Уралу" пока рановато в еврокубки (4)
Григорий Иванов: думаю, "Уралу" пока рановато в еврокубки (4)
Вчера, 21:18
Джефферсон Фарфан: Алексей Миранчук - игрок, который одарён всем, что есть в футболе (5)
Джефферсон Фарфан: Алексей Миранчук - игрок, который одарён всем, что есть в футболе (5)
Вчера, 20:44
Тренер сборной Уругвая: Лев Яшин — мой кумир
Тренер сборной Уругвая: Лев Яшин — мой кумир
Вчера, 20:36
Олег Шатов: группа сборной на ЧМ-2018? Группа крови. На рукаве (6)
Олег Шатов: группа сборной на ЧМ-2018? Группа крови. На рукаве (6)
Вчера, 20:12
"Ливерпуль" перед матчем со "Спартаком" разгромил "Брайтон" (45)
"Ливерпуль" перед матчем со "Спартаком" разгромил "Брайтон" (45)
Вчера, 20:08
Илья Геркус: "Локомотив" готов отправить всех футболистов вокруг земного шара, если будут играть как Фарфан (1)
Илья Геркус: "Локомотив" готов отправить всех футболистов вокруг земного шара, если будут играть как Фарфан (1)
Вчера, 19:48
Курбан Бердыев: опять потеря концентрации в концовке не позволила нам удачно провести игру (4)
Курбан Бердыев: опять потеря концентрации в концовке не позволила нам удачно провести игру (4)
Вчера, 19:45
"Локомотив" - "Рубин": фотоотчет встречи
"Локомотив" - "Рубин": фотоотчет встречи
Вчера, 19:25
Роберто Манчини: даже сегодня было много болельщиков. Очень постараемся стать чемпионами (38)
Роберто Манчини: даже сегодня было много болельщиков. Очень постараемся стать чемпионами (38)
Вчера, 19:04
Юрий Семин: такой тяжелой игры в этом сезоне еще не было (7)
Юрий Семин: такой тяжелой игры в этом сезоне еще не было (7)
Вчера, 18:59
Курбан Бердыев: в целом неплохую игру провели (3)
Курбан Бердыев: в целом неплохую игру провели (3)
Мануэл Фернандеш: если бы мне год назад сказали, что сыграю 100 матчей за "Локомотив", я бы не поверил
Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш прокомментировал победу над "Рубином" в матче 19-го тура чемпионата России.
– Все ждали от "Рубина" более оборонительную игру, а они пошли агрессивно атаковать.
– Матч был трудный. Да, мы ожидали, что "Рубин" будет отсиживаться в обороне, но с первой минуты они были очень агрессивны в атаке и создали нам много трудностей. Они были лучше, но во втором тайме началась абсолютно другая игра – на этот раз мы были агрессивнее на каждом участке поля. Мы создали много моментов и заслуженно победили.
– На второй тайм команда вышла более заряженной. Семин кричал в раздевалке?
– Всё было как обычно. Мы проигрывали все дуэли – именно поэтому нам было так тяжело в первом тайме. Мы поменяли систему, стали агрессивнее и абсолютно по делу додавили соперника в конце. Эмоции тренера? Эти вещи важны, неплохой звоночек для команды, мы взбодрились.
– Ты провел сотый матч за "Локомотив".
– Я очень счастлив. Если бы мне ещё два года назад сказали, что я сыграю сто матчей, то не поверил бы. Надеюсь, у меня впереди ещё не одна сотня!
ФК "Локомотив"
– Все ждали от "Рубина" более оборонительную игру, а они пошли агрессивно атаковать.
– Матч был трудный. Да, мы ожидали, что "Рубин" будет отсиживаться в обороне, но с первой минуты они были очень агрессивны в атаке и создали нам много трудностей. Они были лучше, но во втором тайме началась абсолютно другая игра – на этот раз мы были агрессивнее на каждом участке поля. Мы создали много моментов и заслуженно победили.
– На второй тайм команда вышла более заряженной. Семин кричал в раздевалке?
– Всё было как обычно. Мы проигрывали все дуэли – именно поэтому нам было так тяжело в первом тайме. Мы поменяли систему, стали агрессивнее и абсолютно по делу додавили соперника в конце. Эмоции тренера? Эти вещи важны, неплохой звоночек для команды, мы взбодрились.
– Ты провел сотый матч за "Локомотив".
– Я очень счастлив. Если бы мне ещё два года назад сказали, что я сыграю сто матчей, то не поверил бы. Надеюсь, у меня впереди ещё не одна сотня!
ФК "Локомотив"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.