Евгений Луценко: во втором тайме надо было додушивать "Ростов"

Нападающий "Динамо" Евгений Луценко прокомментировал победу над "Ростовом" (2:0) в матче 19-го тура Премьер-лиги.- Удачный первый тайм провели, ударный, во втором уже действовали по счету, думаю, надо было нагнетать побольше, потому что "Ростов" давал играть. Надо было "додушивать" их.– Смотрели матчи "Ростова" и решили действовать от простого. Нас с Бечираем нагружали мячами, мы боролись, появлялась агрессия впереди. После длинных передач непросто было, но старались цепляться. Были удачные выходы в контратаки. Например, когда первый мяч забили.– Можно и так сказать: вратарь вышел, не разобрался с защитником.– Мы улучшали свою игру. В каких-то матчах у нас неплохо получалось, но не было результата. Сейчас удалось и победить. Но не сказать, что раньше у нас все так безнадежно было.