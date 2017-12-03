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Евгений Луценко: во втором тайме надо было додушивать "Ростов"

Нападающий "Динамо" Евгений Луценко прокомментировал победу над "Ростовом" (2:0) в матче 19-го тура Премьер-лиги.

- Удачный первый тайм провели, ударный, во втором уже действовали по счету, думаю, надо было нагнетать побольше, потому что "Ростов" давал играть. Надо было "додушивать" их.

- Сегодня очень много верховых подач на вас шло.

– Смотрели матчи "Ростова" и решили действовать от простого. Нас с Бечираем нагружали мячами, мы боролись, появлялась агрессия впереди. После длинных передач непросто было, но старались цепляться. Были удачные выходы в контратаки. Например, когда первый мяч забили.

- Со вторым голом просто повезло?

– Можно и так сказать: вратарь вышел, не разобрался с защитником.

- Можно сказать, что удалось прибавить в игре?

– Мы улучшали свою игру. В каких-то матчах у нас неплохо получалось, но не было результата. Сейчас удалось и победить. Но не сказать, что раньше у нас все так безнадежно было.

Fcdin.com
Теги: Динамо Ростов
Сегодня, 10:24
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