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Дмитрий Кириченко: Кокорину при его таланте недопустимо не попасть на чемпионат мира

Бывший футболист сборной России, тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко считает нападающего "Зенита" Александра Кокорина талантливым футболистом.

"Хорошую игру в этом сезоне Кокорина можно объяснить тем, что он талантливый и очень сильный нападающий, помню его еще 18-летним. Сложнее было объяснить игру Кокорина до этого, когда у него получалось не все. Наверное, в какой-то момент потерял уверенность, но сейчас, даже в проигранной "Спартаку" игре выглядел очень хорошо – агрессивный, много цепляется за мячи, создает моменты. Не всегда забивает, но, повторюсь, он очень сильный футболист, и то, что он забивает, не должно удивлять.

Думаю, он понимает, что не попасть на домашний чемпионат мира при его таланте – это недопустимо. Так что пожелаю ему здоровья и такой же игры", - цитирует Кириченко ТАСС.
Теги: Кириченко Кокорин
Сегодня, 12:04
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№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 12:24) #
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online

Любому футболисту,даже Супер талантливому нужен тренер ,который в него верит...а пример Дзюбы -тому подтверждение.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 12:13) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Химки»
Опять эти взятки.Кокорин заплатил..
Регистрация: 17.03.2008
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