Ринат Билялетдинов: в российском чемпионате нет футболиста, о котором могу сказать - "восхищает"

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов отметил, что удаление защитника казанцев Сесара Наваса в матче 19-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:1) было заслуженным.– Честно? Думал, Казань увезет из Москвы минимум очко. А может, и три – если поймает "Локомотив" на контратаке. Но спутало карты удаление Наваса.– Сто процентов. Арбитр поступил правильно, трактовав нарушение на Эдере, как "фол последней надежды". Если бы не это, "Рубин" бы не уступил. К игре "Локомотива" он приспособился, грамотно действовал в обороне, сразу перекрывал свободные зоны. Все катилось к нулевой ничьей.– О том, что с характером и волевыми качествами у футболистов полный порядок. Даже когда не все получается, не опускают рук. Плюс Семин с заменами угадал. Эдер вынудил сфолить Наваса, а Лысов отдал голевой пас Фарфану. Хотя меня удивило, что в перерыве с поля убрали Виталия Денисова. Выглядел-то хорошо, без ошибок. Разве что впереди был не слишком активен. Может, этим и объясняется выход Лысова?– В российском чемпионате вообще нет футболиста, о котором могу сказать – "восхищает". Это слово уместно, когда речь идет о фигурах масштаба Марадоны, Месси, Криштиану Роналду… А Фарфан – старательный, добротный игрок. Я не склонен его переоценивать. Да, приносит пользу, в газетах и на телевидении в адрес перуанца сегодня не жалеют эпитетов. Но я в этом хоре звучать не хочу.