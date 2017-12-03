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Ринат Билялетдинов: в российском чемпионате нет футболиста, о котором могу сказать - "восхищает"

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов отметил, что удаление защитника казанцев Сесара Наваса в матче 19-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:1) было заслуженным.

– Давайте о "Локомотиве". Были сомнения, что он дожмет "Рубин"?

– Честно? Думал, Казань увезет из Москвы минимум очко. А может, и три – если поймает "Локомотив" на контратаке. Но спутало карты удаление Наваса.

– Красную-то он заслужил?

– Сто процентов. Арбитр поступил правильно, трактовав нарушение на Эдере, как "фол последней надежды". Если бы не это, "Рубин" бы не уступил. К игре "Локомотива" он приспособился, грамотно действовал в обороне, сразу перекрывал свободные зоны. Все катилось к нулевой ничьей.

– Второй матч подряд "Локо" вырывает победу в концовке. О чем это говорит?

– О том, что с характером и волевыми качествами у футболистов полный порядок. Даже когда не все получается, не опускают рук. Плюс Семин с заменами угадал. Эдер вынудил сфолить Наваса, а Лысов отдал голевой пас Фарфану. Хотя меня удивило, что в перерыве с поля убрали Виталия Денисова. Выглядел-то хорошо, без ошибок. Разве что впереди был не слишком активен. Может, этим и объясняется выход Лысова?

– Фарфан восхищает?

– В российском чемпионате вообще нет футболиста, о котором могу сказать – "восхищает". Это слово уместно, когда речь идет о фигурах масштаба Марадоны, Месси, Криштиану Роналду… А Фарфан – старательный, добротный игрок. Я не склонен его переоценивать. Да, приносит пользу, в газетах и на телевидении в адрес перуанца сегодня не жалеют эпитетов. Но я в этом хоре звучать не хочу.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Билялетдинов Р.
Сегодня, 13:30
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№1 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 13:57) #
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ФАРФАН ВСЕХ ВОСХИЩАЕТ, а Билялетнидов нам НЕ УКАЗ!!!
Поначалу у Фарфана ничего не получалось, но когда освоился и притёрся, то стал играть лучше!
Последние восемь игр Фарфан ВСЕХ восхищает своим ПРЕОБРАЖЕНИЕМ!
Лидерство Локомотива сейчас вселяет уверенность, а Фарфан многое для этого сделал, как и другие игроки!
В целом можно выделить работу Палыча.
Как ему удалось малыми силами вырваться в лидеры!
Всех игроков расставить по своим местам и умело бороться за высокие места в чемпионате!
Лидерство неожиданное, с учётом состава и финансов.
Все молодцы, особенно Палыч! Его работа!
Некоторые носом ворочали от игр и работы Палыча, а я просил не торопиться и не давить!
Палыч ГНУЛ свою ГЕНЕРАЛЬНУЮ линию и как ЗАГНУЛ!
Фарфан ЗАБЛИСТАЛ и ВОСХИЩАЕТ, а литерный Локомотив впереди паравоза, на первом месте ЛЕТИТ на вех ПАРАХ к чемпионству!
Всячески желаем Фарфану ВОСХИЩАТЬ, а Локомотиву БЛИСТАТЬ занять первое место!
Вперёд Локомотив!
Выше ЗНАМЯ российского футбола!!!
Регистрация: 8.05.2017
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