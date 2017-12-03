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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Ринат Билялетдинов: в российском чемпионате нет футболиста, о котором могу сказать - "восхищает"
Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов отметил, что удаление защитника казанцев Сесара Наваса в матче 19-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:1) было заслуженным.
– Давайте о "Локомотиве". Были сомнения, что он дожмет "Рубин"?
– Честно? Думал, Казань увезет из Москвы минимум очко. А может, и три – если поймает "Локомотив" на контратаке. Но спутало карты удаление Наваса.
– Красную-то он заслужил?
– Сто процентов. Арбитр поступил правильно, трактовав нарушение на Эдере, как "фол последней надежды". Если бы не это, "Рубин" бы не уступил. К игре "Локомотива" он приспособился, грамотно действовал в обороне, сразу перекрывал свободные зоны. Все катилось к нулевой ничьей.
– Второй матч подряд "Локо" вырывает победу в концовке. О чем это говорит?
– О том, что с характером и волевыми качествами у футболистов полный порядок. Даже когда не все получается, не опускают рук. Плюс Семин с заменами угадал. Эдер вынудил сфолить Наваса, а Лысов отдал голевой пас Фарфану. Хотя меня удивило, что в перерыве с поля убрали Виталия Денисова. Выглядел-то хорошо, без ошибок. Разве что впереди был не слишком активен. Может, этим и объясняется выход Лысова?
– Фарфан восхищает?
– В российском чемпионате вообще нет футболиста, о котором могу сказать – "восхищает". Это слово уместно, когда речь идет о фигурах масштаба Марадоны, Месси, Криштиану Роналду… А Фарфан – старательный, добротный игрок. Я не склонен его переоценивать. Да, приносит пользу, в газетах и на телевидении в адрес перуанца сегодня не жалеют эпитетов. Но я в этом хоре звучать не хочу.
"Спорт-Экспресс"
– Давайте о "Локомотиве". Были сомнения, что он дожмет "Рубин"?
– Честно? Думал, Казань увезет из Москвы минимум очко. А может, и три – если поймает "Локомотив" на контратаке. Но спутало карты удаление Наваса.
– Красную-то он заслужил?
– Сто процентов. Арбитр поступил правильно, трактовав нарушение на Эдере, как "фол последней надежды". Если бы не это, "Рубин" бы не уступил. К игре "Локомотива" он приспособился, грамотно действовал в обороне, сразу перекрывал свободные зоны. Все катилось к нулевой ничьей.
– Второй матч подряд "Локо" вырывает победу в концовке. О чем это говорит?
– О том, что с характером и волевыми качествами у футболистов полный порядок. Даже когда не все получается, не опускают рук. Плюс Семин с заменами угадал. Эдер вынудил сфолить Наваса, а Лысов отдал голевой пас Фарфану. Хотя меня удивило, что в перерыве с поля убрали Виталия Денисова. Выглядел-то хорошо, без ошибок. Разве что впереди был не слишком активен. Может, этим и объясняется выход Лысова?
– Фарфан восхищает?
– В российском чемпионате вообще нет футболиста, о котором могу сказать – "восхищает". Это слово уместно, когда речь идет о фигурах масштаба Марадоны, Месси, Криштиану Роналду… А Фарфан – старательный, добротный игрок. Я не склонен его переоценивать. Да, приносит пользу, в газетах и на телевидении в адрес перуанца сегодня не жалеют эпитетов. Но я в этом хоре звучать не хочу.
"Спорт-Экспресс"
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