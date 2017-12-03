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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Ринат Билялетдинов: не надо недооценивать тренерские качества Манчини
Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов отметил, что "Урал" в матче 19-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:2) показывал хорошую игру.
– Какой из субботних матчей особенно понравился?
– В Петербурге. Там команды показали более содержательный футбол, чем "Локомотив" и "Рубин". "Урал", несмотря на потерю Бикфалви, выглядел очень прилично, не играл на отбой. "Зенит" порадовал разнообразием атакующих действий. Хотя вскрыть оборону соперника удалось с огромным трудом. Отмечу Кокорина, который забил десятый мяч в сезоне. И двух ветеранов, Жиркова с Ивановичем. За рассудительные, надежные действия.
– Что же осенью случилось с "Зенитом"?
– В его атаке многое завязано на молодых аргентинцах, среди которых выделяется Паредес. Умный, техничный, с хорошим пасом, мощным ударом. Остальные –талантливые, но на вырост. А результат надо давать здесь и сейчас. На "свежачка" в начале сезона выдали пару ярких матчей и сникли. Когда поняли, что в России не такой простой чемпионат, как могло показаться на первый взгляд. После нескольких осечек появилась психологическая неуверенность. Ребятам не хватает опыта.
– К Манчини есть вопросы?
– В стартовых турах "Зенит" играл в быстрый футбол, в одно-два касания. А потом вдруг появилась академичность, скорость упала, и все застопорилось. Прежнюю легкость сменила натужность. Теперь команда додавливает соперника и вырывает очки. Чем напоминает уже "Локомотив". Или "Спартак" образца прошлого сезона. Но Манчини – не враг себе. Наверняка проанализирует ситуацию и сделает выводы. Сбрасывать "Зенит" со счетов точно не стоит. Как и недооценивать тренерские качества Манчини. А то любят у нас вешать ярлыки…
"Спорт-Экспресс"
– Какой из субботних матчей особенно понравился?
– В Петербурге. Там команды показали более содержательный футбол, чем "Локомотив" и "Рубин". "Урал", несмотря на потерю Бикфалви, выглядел очень прилично, не играл на отбой. "Зенит" порадовал разнообразием атакующих действий. Хотя вскрыть оборону соперника удалось с огромным трудом. Отмечу Кокорина, который забил десятый мяч в сезоне. И двух ветеранов, Жиркова с Ивановичем. За рассудительные, надежные действия.
– Что же осенью случилось с "Зенитом"?
– В его атаке многое завязано на молодых аргентинцах, среди которых выделяется Паредес. Умный, техничный, с хорошим пасом, мощным ударом. Остальные –талантливые, но на вырост. А результат надо давать здесь и сейчас. На "свежачка" в начале сезона выдали пару ярких матчей и сникли. Когда поняли, что в России не такой простой чемпионат, как могло показаться на первый взгляд. После нескольких осечек появилась психологическая неуверенность. Ребятам не хватает опыта.
– К Манчини есть вопросы?
– В стартовых турах "Зенит" играл в быстрый футбол, в одно-два касания. А потом вдруг появилась академичность, скорость упала, и все застопорилось. Прежнюю легкость сменила натужность. Теперь команда додавливает соперника и вырывает очки. Чем напоминает уже "Локомотив". Или "Спартак" образца прошлого сезона. Но Манчини – не враг себе. Наверняка проанализирует ситуацию и сделает выводы. Сбрасывать "Зенит" со счетов точно не стоит. Как и недооценивать тренерские качества Манчини. А то любят у нас вешать ярлыки…
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