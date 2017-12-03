19-летний динамовец Терехов перенёс операцию на крестообразных связках после рецидива

Полузащитник "Динамо" Антон Терехов, получивший повреждение в гостевом матче против "Амкара", перенес в клинике Рима операцию на колене. Молодой динамовец вновь травмировал крестообразную связку. Напомним, что ранее в этом году Терехов уже выбывал на длительный срок с аналогичной травмой и только в октябре вернулся в строй, сразу взяв с места в карьер - закрепился в основном составе, забил, заработал пенальти.Некоторое время после игры в Перми сохранялась надежда, что на сей раз обойдется повреждением боковых связок и консервативным лечением. Однако после консультации с итальянскими врачами и углубленного обследования было принято решение об операции.Срок восстановления при подобных травмах составляет по меньшей мере 4-5 месяцев. Таким образом, возвращение Терехова в строй состоится в следующем году, а скорее всего - к лету и следующему сезону.Партнёры выразили поддержку Терехову, продемонстрировав его футболку после забитого гола в победном матче с "Ростовом"