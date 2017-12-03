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19-летний динамовец Терехов перенёс операцию на крестообразных связках после рецидива

Полузащитник "Динамо" Антон Терехов, получивший повреждение в гостевом матче против "Амкара", перенес в клинике Рима операцию на колене. Молодой динамовец вновь травмировал крестообразную связку. Напомним, что ранее в этом году Терехов уже выбывал на длительный срок с аналогичной травмой и только в октябре вернулся в строй, сразу взяв с места в карьер - закрепился в основном составе, забил, заработал пенальти.

Некоторое время после игры в Перми сохранялась надежда, что на сей раз обойдется повреждением боковых связок и консервативным лечением. Однако после консультации с итальянскими врачами и углубленного обследования было принято решение об операции.

Срок восстановления при подобных травмах составляет по меньшей мере 4-5 месяцев. Таким образом, возвращение Терехова в строй состоится в следующем году, а скорее всего - к лету и следующему сезону.

Партнёры выразили поддержку Терехову, продемонстрировав его футболку после забитого гола в победном матче с "Ростовом"

FCDin.com
Теги: Динамо
Вчера, 23:31
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№1 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
в 19 лет рецедив? это почти приговор.


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
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