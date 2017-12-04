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Система VAR появится в РФПЛ не раньше следующего сезона

Представитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Леонид Калошин сообщил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) появиться в чемпионате России не раньше следующего сезона.

На стадионе "Краснодара" 3 декабря на матче с грозненским "Ахматом" впервые в чемпионате России была протестирована система VAR. Система работала только для проверки технического оборудования, а не в режиме офлайн, при котором работают видеоассистенты, не влияющие на ход игры.

"Нашей задачей было протестировать настройки системы, обменяться мнением с представителями Hawk Eye. Система видеопомощи арбитрам дает возможность избежать скандалов, когда один из судей допустил очевидную ошибку. Она позволяет исправлять такие ошибки в соответствии с протоколом Международной федерации футбола (ФИФА). В этом ее и задумка - убрать скандалы, связанные с ошибками. Система VAR в России появится не раньше следующего сезона. До этого нам надо пройти много различных ступеней, связанных с обучением, офлайн режимом, режимом лайв на несоревновательных матчах. Мы планируем заниматься этим несколько месяцев до начала следующего сезона", - цитирует Калошина официальный сайт "Краснодара".
Теги: Краснодар
Сегодня, 17:40
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