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Владимир Ильин: стычка с Димитровым? В раздевалке команды многие сказали, что я поступил правильно

Нападающий "Урала" Владимир Ильин прокомментировал стычку с полузащитником Николаем Димитровым во время матча 19-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:1).

В одном из эпизодов болгарин не дал пас Ильину, находившемуся в более выгодной позиции, и пробил по воротам сам. За это Димитров получил от форварда толчок в спину.

"Захлестнули эмоции. Я переживал за команду. Если бы мы забили второй гол – могли бы победить. После игры мы поговорили в раздевалке с Колей, все нормально. Он меня понял, никаких негативных моментов нет. Нет смысла раздувать какую-то трагедию. Димитров в ходе этого эпизода не пострадал. Мы же не в шашки и не в шахматы играем. Когда игрок переживает за результат команды, бывает и похуже. В раздевалке команды многие сказали, что я поступил правильно", - цитирует Ильина eanews.ru.
Теги: Ильин Димитров Урал
Сегодня, 19:18
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