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Андрей Афанасьев: опыт работы в Англии поможет Слуцкому в дальнейшем

Бывший игрок московского ЦСКА Андрей Афанасьев поделился эмоциями после отставки российского специалиста Леонида Слуцкого из "Халл Сити", отметив, что опыт работы в Англии пригодится тренеру в будущем.

"Владелец "Халла" — человек очень непонятный. Он обещал купить новых качественных футболистов взамен ушедших, но не сделал этого. Лене пришлось работать с необстрелянной молодежью. Плюс вокруг другая страна, все новое. Не знаю, кто из нас смог бы справиться с этой ситуацией.

Осуждать и говорить, что Слуцкий никчемный, потому что ничего в Англии не сумел, легко. А как бы мы поступили, будучи на его месте?

Многое зависит и от футбольного фарта. Немного везения и, может быть, мы бы сейчас хлопали в ладоши, а Леня был бы там на вершине. Он наш первый специалист, который поработал в Англии. Думаю, этот опыт поможет ему в дальнейшем — и очень сильно", - цитирует Афанасьева "Газета.ру".
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 20:36
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