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Виктор Васин: мы играем в одном составе - это помогает обрести стабильность

Защитник московского ЦСКА Виктор Васин рассказал, что является залогом побед клуба в последних матчах чемпионата России и Лиги чемпионов.

"Много потерь, и вариативности стало намного меньше. Но всё-таки костяк в порядке, и все находятся в хорошей форме. Мы играем в одном составе — это помогает обрести стабильность", - цитирует Васина RT.

Также защитник армейского клуба прокомментировал свой гол в ворота "Тосно" в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

"Любой гол — стечение обстоятельств. Была хорошая подача, я смог отклеиться от опекуна и пробить. Главное было правильно попасть по мячу. Хорошо, что удалось направить его в угол", — отметил Васин.
Теги: Васин ЦСКА
Вчера, 23:21
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