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Александр Головин: ЦСКА нашёл свою игру, жаль, скоро перерыв

Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал крупную победу над "Тосно" (6:0) в 19-м туре РФПЛ, а также поделился мыслями о том, что "армейцы" не проиграли ни одного матча в ноябре.

"Думаю, просто "Тосно" нам многое позволял на поле. Поэтому было много пространства, на их половине поля мы спокойно владели мячом. У нас в их ворота влетало больше, чем обычно. Думаю, в этом есть доля везения.

Не проигрываем больше месяца? Мы долго к этому шли. Отыграли сентябрь, а в следующем месяце, наверное, нетактично играли в атаке. Сейчас нашли свою игру, многое стало получаться, и жаль, что у нас скоро перерыв. Но всё равно будем готовиться. Думаю, после сборов всё будет намного лучше", — сказал Головин в эфире программы "8-16".

"Чемпионат.соm"
Теги: Головин ЦСКА
Сегодня, 00:14
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