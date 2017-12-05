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Антон Заболотный: извиняюсь перед фанатами за 0:6 от ЦСКА

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный после гостевого матча 19-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА ответил на вопрос о погодных условиях.

"Всё-таки даёт о себе знать искусственное поле, на котором мы тренируемся. Когда выходишь на натуральное поле и в такой снег, ноги сразу садятся. В таких условиях, к сожалению, сложно играть на максимуме или хотя бы так же, как соперник.

Согласен ли с Кутеповым, что при таких погодных условиях нельзя играть? Те, кто прошёл через ФНЛ, знают, что надо выходить играть в любых условиях. Скажут играть – будем играть. Мы с ЦСКА были в равных условиях и проиграли матч. Хочу извиниться перед болельщиками, которые нас поддерживали. Нам, если честно, стыдно", — сказал игрок в эфире "8-16".

"Чемпионат.сom"
Теги: Заболотный Тосно ЦСКА
Сегодня, 01:01
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