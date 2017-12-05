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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Юрий Семин: "Халл" достался Слуцкому в разобранном, разваленном состоянии
Главный тренер "Локомотива"? Юрий Семин выразил поддержку экс-главному тренеру ЦСКА и сборной России Леониду Слуцкому.
"Очень положительно отнесся к решению Слуцкого поработать в Англии. Я за него очень болел. В футболе очень много факторов и тренер не всегда может их учесть или победить. Но в данной ситуации у Слуцкого команда была совершенно разобрана, разваленная, игроки многое определяют, но у него их не было. Поэтому было много поражений и пришлось уйти, это часть профессии. Думаю, это хороший для него этап, в том числе и жизненный. Это был урок, он посмотрел новый футбол, многое для себя почерпнул и дальше начнет работать, ничего страшного не произошло.
Я ни о чем не жалел, когда в начале 90-х слетал в Новую Зеландию. Узнал много нового, великолепную страну, английский язык стал получше. Много положительных моментов было, так же как супер положительные моменты были в киевском "Динамо". Человек должен периодически менять место и развиваться, это всегда хорошо", – сказал в эфире программы "Футбол России" Семин.
"Спорт-Экспресс"
"Очень положительно отнесся к решению Слуцкого поработать в Англии. Я за него очень болел. В футболе очень много факторов и тренер не всегда может их учесть или победить. Но в данной ситуации у Слуцкого команда была совершенно разобрана, разваленная, игроки многое определяют, но у него их не было. Поэтому было много поражений и пришлось уйти, это часть профессии. Думаю, это хороший для него этап, в том числе и жизненный. Это был урок, он посмотрел новый футбол, многое для себя почерпнул и дальше начнет работать, ничего страшного не произошло.
Я ни о чем не жалел, когда в начале 90-х слетал в Новую Зеландию. Узнал много нового, великолепную страну, английский язык стал получше. Много положительных моментов было, так же как супер положительные моменты были в киевском "Динамо". Человек должен периодически менять место и развиваться, это всегда хорошо", – сказал в эфире программы "Футбол России" Семин.
"Спорт-Экспресс"
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