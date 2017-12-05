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Михаил Грушевский: нет признаков, что ЦСКА может быть продан, в такие бредни не верю

Известный юморист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал заявление экономиста Никиты Кричевскового о том, что Евгений Гинер продал клуб.

"Могу сказать, что, по инсайдерской информации, я лично не купил ЦСКА у Евгения Ленноровича. На прошлой неделе я был на новоселье администрации клуба. Руководство переехало в новый офис на стадионе, там всё хорошо. Я виделся с Гинером, он был не похож на человека, который продал клуб и подсчитывает деньги. Мне кажется, что это отвлекающий манёвр от сегодняшнего заседания МОК. Даже если бы такие сделки имели место, то они хранились бы в строжайшей тайне. Я в такие бредни не верю. Нет признаков того, что ЦСКА может быть кому-то продан.

Во-первых, нет огромного количества желающих. Во-вторых, у самого Евгения Ленноровича нет желания продать клуб и стать управдомом. Данная новость появляется раз в несколько месяцев. Кто-то нервозно это вбрасывает. Евгений Леннорович был бы очень рад, если бы появился человек, который разделил бы финансовое бремя с ним. Я не представляю клуб без Гинера. Если бы ему было сейчас 94 года, то было бы любопытно обсуждать кандидатуру преемника. Евгений Леннорович не настолько устал за время президентства. Даже великому Федуну тяжело. Ни один клуб не отказался бы от дополнительного источника финансирования. Даже "Зенит" не отказался бы. Питерский клуб перебил бы наконец ценник за трансфер Неймара", - цитирует Грушевского "Чемпионат.сом".
Теги: Грушевский ЦСКА Гинер
Сегодня, 16:15
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№2 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 16:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
да не трясись ты Груша,где еще таких лохов чилийских найти чтобы выкупили ваш кагал
Регистрация: 6.04.2016
№1 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:24) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Как же без упоминания Спартака? Все кони,до единого,-ущербны


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
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