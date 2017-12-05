Роман Зобнин: очень расстроюсь, если в этом сезоне "Спартак" ограничится только Кубком

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал о своих целях в России.- Конечно. Он такой же по размерам, как и оригинал. Отличить невозможно. Может у меня настоящий остался? (смеется)- Дома. Кубок стоит на видном месте, а все индивидуальные награды в закрытом помещении. Достаю их, когда в гости приезжают родственники и друзья.- Каждый год выигрывать чемпионат, Кубок и Суперкубок.- Очень сильно расстроюсь. Хочется побеждать в каждом турнире.