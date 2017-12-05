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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Александр Мостовой: для Слуцкого практика в "Халле" - мечта для тренера из "нефутбольной страны"
Роман Зобнин: очень расстроюсь, если в этом сезоне "Спартак" ограничится только Кубком
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал о своих целях в России.
- Копию кубка заказывал?
- Конечно. Он такой же по размерам, как и оригинал. Отличить невозможно. Может у меня настоящий остался? (смеется)
- Где хранятся награды?
- Дома. Кубок стоит на видном месте, а все индивидуальные награды в закрытом помещении. Достаю их, когда в гости приезжают родственники и друзья.
- Какие цели остались в России?
- Каждый год выигрывать чемпионат, Кубок и Суперкубок.
- Если в этом сезоне "Спартак" ограничится только Кубком?
- Очень сильно расстроюсь. Хочется побеждать в каждом турнире.
"Фратрия"
- Копию кубка заказывал?
- Конечно. Он такой же по размерам, как и оригинал. Отличить невозможно. Может у меня настоящий остался? (смеется)
- Где хранятся награды?
- Дома. Кубок стоит на видном месте, а все индивидуальные награды в закрытом помещении. Достаю их, когда в гости приезжают родственники и друзья.
- Какие цели остались в России?
- Каждый год выигрывать чемпионат, Кубок и Суперкубок.
- Если в этом сезоне "Спартак" ограничится только Кубком?
- Очень сильно расстроюсь. Хочется побеждать в каждом турнире.
"Фратрия"
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