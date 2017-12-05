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Роман Зобнин: очень расстроюсь, если в этом сезоне "Спартак" ограничится только Кубком

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал о своих целях в России.

- Копию кубка заказывал?

- Конечно. Он такой же по размерам, как и оригинал. Отличить невозможно. Может у меня настоящий остался? (смеется)

- Где хранятся награды?

- Дома. Кубок стоит на видном месте, а все индивидуальные награды в закрытом помещении. Достаю их, когда в гости приезжают родственники и друзья.

- Какие цели остались в России?

- Каждый год выигрывать чемпионат, Кубок и Суперкубок.

- Если в этом сезоне "Спартак" ограничится только Кубком?

- Очень сильно расстроюсь. Хочется побеждать в каждом турнире.

"Фратрия"
Теги: Зобнин Спартак Челси
Сегодня, 17:21
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(3)
№2 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 18:24) #
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  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Расслабься,Рома.Лимит трофеев на ближайшие десять лет,как минимум,уже исчерпан.Ну и губы заката,как уже предложили.
Регистрация: 27.07.2013
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:11) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Могу предложить губозакаточную машину
Регистрация: 17.05.2015
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