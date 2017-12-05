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Андрей Созин: если у ЦСКА появится новый владелец, ему стоит попросить Гинера остаться

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал новость о том, что владелец ЦСКА Евгений Гинер продал клуб.

"Каждый, у кого есть автомобиль, хочет его продать. Продавший хочет его купить. Это закон жанра. ЦСКА – клуб, который Евгений Гинер сделал великим по российским меркам. Думаю, о продаже будет известно не от Никиты Кричевского, а более цивилизованным образом.

Может Гинер продать ЦСКА или не может? Наверное, может. Это его детище, он его поднял с нуля. Выиграл с ним большое количество чемпионатов и еврокубков — всё, что возможно. Ни один человек, только если он не ярый болельщик другого клуба, не скажет ничего плохого в спину Гинера, если он будет уходить.

Если сын какого-то богатого человека соберётся купить клуб, а такие разговоры ходят, он должен попросить Гинера остаться. Поставить его на другую должность, например генерального директора. Всё создано Гинером. Если кто-то придёт на его место, я подчёркиваю — если, ему стоит попросить Гинера остаться в этом футбольном бизнесе и помочь ему. Для Евгения Ленноровича это удачный футбольный бизнес", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Теги: Созин ЦСКА Гинер
Сегодня, 19:46
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(2)
№5 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 21:19) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Очищение своих грехов пердивом. И только так
Регистрация: 28.11.2017
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:04) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Самосадов явно что то курит
Регистрация: 3.08.2016
№3 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 20:50) #
  • -2
  •  (4)

Гинер!!!! А Вас я попрошу остаться.....
Регистрация: 22.11.2014
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:51) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
ЦСКА не Гинер сделал великим,он и до еврея был великим,
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: Орнитолог (Сегодня, 19:51) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Отставной козы барабанщиком


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
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