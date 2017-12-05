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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Созин: если у ЦСКА появится новый владелец, ему стоит попросить Гинера остаться
Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал новость о том, что владелец ЦСКА Евгений Гинер продал клуб.
"Каждый, у кого есть автомобиль, хочет его продать. Продавший хочет его купить. Это закон жанра. ЦСКА – клуб, который Евгений Гинер сделал великим по российским меркам. Думаю, о продаже будет известно не от Никиты Кричевского, а более цивилизованным образом.
Может Гинер продать ЦСКА или не может? Наверное, может. Это его детище, он его поднял с нуля. Выиграл с ним большое количество чемпионатов и еврокубков — всё, что возможно. Ни один человек, только если он не ярый болельщик другого клуба, не скажет ничего плохого в спину Гинера, если он будет уходить.
Если сын какого-то богатого человека соберётся купить клуб, а такие разговоры ходят, он должен попросить Гинера остаться. Поставить его на другую должность, например генерального директора. Всё создано Гинером. Если кто-то придёт на его место, я подчёркиваю — если, ему стоит попросить Гинера остаться в этом футбольном бизнесе и помочь ему. Для Евгения Ленноровича это удачный футбольный бизнес", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"Каждый, у кого есть автомобиль, хочет его продать. Продавший хочет его купить. Это закон жанра. ЦСКА – клуб, который Евгений Гинер сделал великим по российским меркам. Думаю, о продаже будет известно не от Никиты Кричевского, а более цивилизованным образом.
Может Гинер продать ЦСКА или не может? Наверное, может. Это его детище, он его поднял с нуля. Выиграл с ним большое количество чемпионатов и еврокубков — всё, что возможно. Ни один человек, только если он не ярый болельщик другого клуба, не скажет ничего плохого в спину Гинера, если он будет уходить.
Если сын какого-то богатого человека соберётся купить клуб, а такие разговоры ходят, он должен попросить Гинера остаться. Поставить его на другую должность, например генерального директора. Всё создано Гинером. Если кто-то придёт на его место, я подчёркиваю — если, ему стоит попросить Гинера остаться в этом футбольном бизнесе и помочь ему. Для Евгения Ленноровича это удачный футбольный бизнес", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
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