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Marca: в "Реале" уверены, что Смолов без проблем мог бы адаптироваться в Мадриде

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов не является первым выбором "Реала" в вопросе усиления атаки в зимнее трансферное окно, информирует Marca. Однако отмечается, что мадридцы держат россиянина в уме.

Согласно первоисточнику, Смолов не является футболистом "типажа "Реала" с точки зрения медийности, но в клубе уверены, что 27-летний игрок без проблем мог бы адаптироваться в Мадриде. В "Королевском клубе" знают, что форвард "быков" хорошо владеет английский, что является большим плюсом для любого потенциального новичка команды.

Кроме того, в пользу Смолова говорит и факт его выступлений за "Фейеноорд" в 2010 году. Подчеркивается, что российский футболист уже имеет опыт выступлений в европейской лиге, что также говорит в его пользу.

Отмечается, что показатели Смолова в последних двух сезонах чемпионата России (в сезоне-2015/16 – 20 голов в 29 матчах, в сезоне-2016/17 – 18 мячей в 22 играх), а также текущая статистика в 10 голов в 13 встречах премьер-лиги, говорит о высокой и стабильной результативности. Также источник напоминает о двух голах игрока в товарищеском матче Россия – Испания (3:3).

При этом в Испании знают, что еще несколько лет назад футболист переживал непростой период, но аренда в "Урале" помогла Смолову обрести себя. Форварда считают лидером сборной России на прошедшем Кубке конфедераций-2017 и называют игроком основы национальной команды на предстоящем чемпионате мира-2018.

Завершается отчёт Marca словами о том, что "Смолов – не приоритетный вариант для "Реала", но своим прогрессом он сумел связать свое имя с 12-кратным обладателем Лиги чемпионов".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Смолов Краснодар Реал
Сегодня, 20:23
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7
(1)
№7 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
все зависит, как он проявит себя на ЧМ.
Регистрация: 5.04.2017
№6 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:02) #
  • -2
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Вот кто такую хрень пишет надо лишать возможности писать!
Регистрация: 11.04.2016
№5 Написал: Arien_Allan_Beck (Сегодня, 20:51) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну согласно первоисточнику в Мадриде, многие из нас бы адаптировались. Город потрясающий.
Судя по аккуратности в писанине, понятно что это больше утка направленная на монетизацию. Так что ждем в Зените.

В ГАЗМЯСЕ тоже считают что некоторые бразильсике игроки хорошо бы адаптировались в Москве.
Читайте внимательно! То что написано! Ни слова от Реала о том что он мог бы подойти Реалу, только о том что он не подходит. А в Мадриде только 2 Топ Клуба и куча других, в каком из них его ждать)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


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Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
№4 Написал: Kostik (Сегодня, 20:42) #
  • -2
  •  (2)
online

И все-таки не дает зенит 30,никак не уговорят
Регистрация: 20.03.2008
№3 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 20:36) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Химки»
Наши валенки Ру

Наши валенки Ру
Регистрация: 17.03.2008
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:31) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
а может быть что Краснодар - это команда Фёдора.И плюс аренда в Фейенорде была мягко говоря не очень успешна
но вообще лично я бы хотел посмотреть на него в Реале


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 20:29) #
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  •  (7)
online

В общем он так то парень неплохой,только ссытся и глухой grinning
Регистрация: 27.09.2015
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