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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Новосадов: главное, чтобы ЦСКА у Гинера не купил какой-нибудь дуралей
Бывший вратарь ЦСКА Андрей Новосадов прокомментировал новость, что владелец клуба Евгений Гинер продал команду. Ранее об этом сообщил российский экономист Никита Кричевский.
"Человек имеет право. Ведь и раньше говорилось, что идут переговоры. Пока это не произошло. Вот когда будет официальное объявление, тогда и нужно будет думать: волноваться или нет.
Если Гинер продаёт клуб, значит есть какие-то финансовые сложности. Пока что Евгений Леннорович руководит, команда играет стабильно. Но всё в этой жизни непостоянно, поэтому ничего в этом страшного не будет.
Если всё-таки так случится, что Гинер продаст ЦСКА, то появятся средства на игроков. Человек же не на последние деньги будет клуб приобретать? Сколько времени уже один и тот же состав играет, в команду ничего не вкладывается. Ребятам тяжело уже, да и возраст даёт о себе знать. Поэтому обновление напрашивается. На пользу будет продажа или нет — зависит от того, какой руководитель купит. Если дуралей какой-нибудь – не дай бог — тогда намного хуже будет. Главное, чтобы человек был знающий и понимал, почему он это делает. Остальное покажет только время.
Евгений Гинер очень много сделал для ЦСКА. Побольше бы таких руководителей в нашем футболе", - цитирует Новосадова "Чемпионат.сом".
"Человек имеет право. Ведь и раньше говорилось, что идут переговоры. Пока это не произошло. Вот когда будет официальное объявление, тогда и нужно будет думать: волноваться или нет.
Если Гинер продаёт клуб, значит есть какие-то финансовые сложности. Пока что Евгений Леннорович руководит, команда играет стабильно. Но всё в этой жизни непостоянно, поэтому ничего в этом страшного не будет.
Если всё-таки так случится, что Гинер продаст ЦСКА, то появятся средства на игроков. Человек же не на последние деньги будет клуб приобретать? Сколько времени уже один и тот же состав играет, в команду ничего не вкладывается. Ребятам тяжело уже, да и возраст даёт о себе знать. Поэтому обновление напрашивается. На пользу будет продажа или нет — зависит от того, какой руководитель купит. Если дуралей какой-нибудь – не дай бог — тогда намного хуже будет. Главное, чтобы человек был знающий и понимал, почему он это делает. Остальное покажет только время.
Евгений Гинер очень много сделал для ЦСКА. Побольше бы таких руководителей в нашем футболе", - цитирует Новосадова "Чемпионат.сом".
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