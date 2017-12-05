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Андрей Новосадов: главное, чтобы ЦСКА у Гинера не купил какой-нибудь дуралей

Бывший вратарь ЦСКА Андрей Новосадов прокомментировал новость, что владелец клуба Евгений Гинер продал команду. Ранее об этом сообщил российский экономист Никита Кричевский.

"Человек имеет право. Ведь и раньше говорилось, что идут переговоры. Пока это не произошло. Вот когда будет официальное объявление, тогда и нужно будет думать: волноваться или нет.

Если Гинер продаёт клуб, значит есть какие-то финансовые сложности. Пока что Евгений Леннорович руководит, команда играет стабильно. Но всё в этой жизни непостоянно, поэтому ничего в этом страшного не будет.

Если всё-таки так случится, что Гинер продаст ЦСКА, то появятся средства на игроков. Человек же не на последние деньги будет клуб приобретать? Сколько времени уже один и тот же состав играет, в команду ничего не вкладывается. Ребятам тяжело уже, да и возраст даёт о себе знать. Поэтому обновление напрашивается. На пользу будет продажа или нет — зависит от того, какой руководитель купит. Если дуралей какой-нибудь – не дай бог — тогда намного хуже будет. Главное, чтобы человек был знающий и понимал, почему он это делает. Остальное покажет только время.

Евгений Гинер очень много сделал для ЦСКА. Побольше бы таких руководителей в нашем футболе", - цитирует Новосадова "Чемпионат.сом".
Теги: Гинер ЦСКА
Сегодня, 20:28
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(1)
№3 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 21:17) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цска и его болельщики должны пройти через своего кумира червя joy
Регистрация: 28.11.2017
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:02) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
а кто умный может купить клуб, который по уши в долгах,только на дуралея и есть весь расчет у Гинера,впрочем как и вся философия Цска
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: Орнитолог (Сегодня, 20:31) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тупей Бабаева не найдет))) Правда кучерявый - тоже нищеброд


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
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