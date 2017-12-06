Дмитрий Хохлов: задача "Динамо" - выйти из зоны вылета

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал, какая задача стоит перед командой в чемпионате России.– Что-то успели сделать, на что-то времени не хватило. Все-таки перестраивать игру по ходу сезона всегда тяжело. Я рад, что у нас пройдут межсезонные сборы. Дальше работать будет легче. Но я считаю, что мы неплохо провели отрезок, хотя могли, конечно, лучше.– Безусловно, это не просто, потому что у каждого тренера свое видение. И по ходу сезона, когда есть недельный цикл от матча к матчу, тяжеловато вносить свои коррективы в команду. Идей много, а времени на их реализацию нет.– Конечно, и я сразу сказал, что никто не будет плакаться, мол, не те игроки или еще что-то не так. Я с руководством обсудил все моменты, прежде чем возглавить клуб. По-прежнему задача состоит в том, чтобы выйти из зоны вылета.