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Дмитрий Хохлов: задача "Динамо" - выйти из зоны вылета

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал, какая задача стоит перед командой в чемпионате России.

– Оцените свое "Динамо" перед уходом на каникулы.

– Что-то успели сделать, на что-то времени не хватило. Все-таки перестраивать игру по ходу сезона всегда тяжело. Я рад, что у нас пройдут межсезонные сборы. Дальше работать будет легче. Но я считаю, что мы неплохо провели отрезок, хотя могли, конечно, лучше.

– Насколько тяжело принимать команду по ходу чемпионата?

– Безусловно, это не просто, потому что у каждого тренера свое видение. И по ходу сезона, когда есть недельный цикл от матча к матчу, тяжеловато вносить свои коррективы в команду. Идей много, а времени на их реализацию нет.

– Вы понимали все риски, когда соглашались возглавить "Динамо"?

– Конечно, и я сразу сказал, что никто не будет плакаться, мол, не те игроки или еще что-то не так. Я с руководством обсудил все моменты, прежде чем возглавить клуб. По-прежнему задача состоит в том, чтобы выйти из зоны вылета.

"Советский спорт"
Теги: Хохлов Динамо
Сегодня, 17:27
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№2 Написал: Орнитолог (Сегодня, 17:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цска покупайте, да объединяйтесь - недорого возьмут)


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 17:47) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Кровь из носа а проигрывать Анжи никак нельзя , надеемся на выигрыш..Удачи..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
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