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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Хохлов: задача "Динамо" - выйти из зоны вылета
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал, какая задача стоит перед командой в чемпионате России.
– Оцените свое "Динамо" перед уходом на каникулы.
– Что-то успели сделать, на что-то времени не хватило. Все-таки перестраивать игру по ходу сезона всегда тяжело. Я рад, что у нас пройдут межсезонные сборы. Дальше работать будет легче. Но я считаю, что мы неплохо провели отрезок, хотя могли, конечно, лучше.
– Насколько тяжело принимать команду по ходу чемпионата?
– Безусловно, это не просто, потому что у каждого тренера свое видение. И по ходу сезона, когда есть недельный цикл от матча к матчу, тяжеловато вносить свои коррективы в команду. Идей много, а времени на их реализацию нет.
– Вы понимали все риски, когда соглашались возглавить "Динамо"?
– Конечно, и я сразу сказал, что никто не будет плакаться, мол, не те игроки или еще что-то не так. Я с руководством обсудил все моменты, прежде чем возглавить клуб. По-прежнему задача состоит в том, чтобы выйти из зоны вылета.
"Советский спорт"
– Оцените свое "Динамо" перед уходом на каникулы.
– Что-то успели сделать, на что-то времени не хватило. Все-таки перестраивать игру по ходу сезона всегда тяжело. Я рад, что у нас пройдут межсезонные сборы. Дальше работать будет легче. Но я считаю, что мы неплохо провели отрезок, хотя могли, конечно, лучше.
– Насколько тяжело принимать команду по ходу чемпионата?
– Безусловно, это не просто, потому что у каждого тренера свое видение. И по ходу сезона, когда есть недельный цикл от матча к матчу, тяжеловато вносить свои коррективы в команду. Идей много, а времени на их реализацию нет.
– Вы понимали все риски, когда соглашались возглавить "Динамо"?
– Конечно, и я сразу сказал, что никто не будет плакаться, мол, не те игроки или еще что-то не так. Я с руководством обсудил все моменты, прежде чем возглавить клуб. По-прежнему задача состоит в том, чтобы выйти из зоны вылета.
"Советский спорт"
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