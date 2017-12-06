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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роберто Манчини условно дисквалифицирован на один матч
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил об условной дисквалификации на один матч главного тренера "Зенита" Роберто Манчини за систематические выходы за пределы технической зоны.
"По матчу "Зенит" - "Урал" (2:1): главный тренер "Зенита" Роберто Манчини покидал пределы технической зоны. Это пятое нарушение специалиста в сезоне, за что наставник петербуржцев оштрафован на 30 тысяч рублей, а также условно дисквалифицирован на один матч с испытательным сроком до конца сезона. То есть, в случае повторения нарушения в текущем розыгрыше чемпионата России Манчини будет дисквалифицирован на одну встречу", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
"По матчу "Зенит" - "Урал" (2:1): главный тренер "Зенита" Роберто Манчини покидал пределы технической зоны. Это пятое нарушение специалиста в сезоне, за что наставник петербуржцев оштрафован на 30 тысяч рублей, а также условно дисквалифицирован на один матч с испытательным сроком до конца сезона. То есть, в случае повторения нарушения в текущем розыгрыше чемпионата России Манчини будет дисквалифицирован на одну встречу", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
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