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Роберто Манчини условно дисквалифицирован на один матч

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил об условной дисквалификации на один матч главного тренера "Зенита" Роберто Манчини за систематические выходы за пределы технической зоны.

"По матчу "Зенит" - "Урал" (2:1): главный тренер "Зенита" Роберто Манчини покидал пределы технической зоны. Это пятое нарушение специалиста в сезоне, за что наставник петербуржцев оштрафован на 30 тысяч рублей, а также условно дисквалифицирован на один матч с испытательным сроком до конца сезона. То есть, в случае повторения нарушения в текущем розыгрыше чемпионата России Манчини будет дисквалифицирован на одну встречу", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
Теги: Манчини Зенит ГРИГ
Сегодня, 18:25
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7
(4)
№7 Написал: Орнитолог (Сегодня, 18:53) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Как мы

Как вы? Каком кверху 1-3 и болтаетесь по говночашкам со всеми деньгами, пока вам в кубке России Динамо СПб треху отгружает


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№6 Написал: SVN (Сегодня, 18:49) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: grigorevna1
как жить то теперь дальше!

верить что больше не рискнет Роберто злить кдк. И побольше тех.зону сделать для тренера.
Регистрация: 22.10.2016
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:43) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Zamba
Цитата: Lokoflesh
Ишь ты, шатун какой.

про семина так же причитал?

Нет Семыч даже на матчах не просыхает)
Цитата: Орнитолог
Входит и выходит... Замечательно выходит!

Как мы на Крестовском со Сраптаком? satisfied


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№4 Написал: Орнитолог (Сегодня, 18:33) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Входит и выходит... Замечательно выходит!


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№3 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 18:31) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Ишь ты, шатун какой.

про семина так же причитал?
Регистрация: 20.07.2009
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:28) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ишь ты, шатун какой. smile


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: grigorevna1 спб (Сегодня, 18:28) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
как жить то теперь дальше!
Регистрация: 1.02.2015
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