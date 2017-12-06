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The Telegraph: в "Рубине" игрокам не платят зарплату 4 месяца

В "Рубине" уже 4 месяца не выплачивают зарплату, утверждает британское издание The Telegraph. Сегодня игрокам на собрании вновь заявили, что у клуба нет денег на выплату зарплат.

Многие футболисты угрожают разорвать контракт и уже зимой уйти на правах свободных агентов. Общая сумма задолженности перед игроками – около 10 миллионов фунтов (примерно 790 миллионов рублей).
Теги: Рубин
Сегодня, 19:09
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(0)
№4 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:34) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Что то не верится что бы у Рубина их не было..


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№3 Написал: Батька (Сегодня, 19:27) #
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  •  (2)

Ох в зенит зимой свободных агентов перейдет море )) набиулина, канунников, мвила и так далее. ...
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: ramil Россия (Сегодня, 19:24) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
странно все это...где Бердыев там задержки по з/п...
видать у тренера свои методы мотивации smile
Регистрация: 17.05.2016
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:13) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Дожили. В Татарстане и нету денег.
PS: не везет Бердыеву, куда ни придет - нигде нету денег. satisfied


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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