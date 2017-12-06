The Telegraph: в "Рубине" игрокам не платят зарплату 4 месяца

В "Рубине" уже 4 месяца не выплачивают зарплату, утверждает британское издание The Telegraph. Сегодня игрокам на собрании вновь заявили, что у клуба нет денег на выплату зарплат.Многие футболисты угрожают разорвать контракт и уже зимой уйти на правах свободных агентов. Общая сумма задолженности перед игроками – около 10 миллионов фунтов (примерно 790 миллионов рублей).