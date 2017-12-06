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"Краснодар" оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение игроков

КДК РФС наложил на "Краснодара" штраф в размере 100 тысяч рублей по итогам домашнего матча 19-го тура чемпионата России с "Ахматом" (3:2).

"В соответствии со статьёй 98 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС, за неподобающее поведение команды (шесть игроков одной команды получили предупреждения) КДК РФС принял решение оштрафовать "Краснодар" на 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении РФС.
Теги: Краснодар
Сегодня, 19:23
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№1 Написал: Батька (Сегодня, 19:28) #
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Каждый тур на миллион в среднем всех штрафуют ...где деньги Зин ? Куда уходят ?!
Регистрация: 9.09.2016
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