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Александр Шикунов: результаты "Ростова" Кучука не лезут ни в какие ворота

Бывший вице-президент "Ростова" Александр Шикунов поделился мнением об отставке Леонида Кучука с поста главного тренера команды.

"Главное, что "Ростов" при Кучуке не давал результата, это большой показатель. Это способствовало тому, что те люди, которые сейчас управляют клубом, приняли такое решение. И его надо было принимать. Так дальше продолжаться не могло. Команда одержала одну победу в 13 матчах чемпионата. Это же ни в какие ворота не лезет.

Выводы бы сделали в любом клубе, не только в "Ростове". Это еще руководство клуба показало терпение. Тем более в последние два года в Ростове привыкли к другим результатам. У Кириченко приличный опыт работы в клубе. Понятно, что главным он не работал, но все когда-то с чего-то начинают.

Он внимательный и трудоспособный, глубоко вникает во все нюансы. Его очень хвалил Курбан Бердыев. Дай бог, чтобы у воспитанника ростовского футбола все получилось. У него есть задатки, чтобы потом стать главным тренером. Но это такое сложное дело, очень много вещей, которые должны совпасть – финансирование и многое другое.

Есть вещи, которые могут помешать. Поэтому сейчас нужно просто пожелать Кириченко удачи", - цитирует Шикунова "Спорт день за днем".
Теги: Шикунов Кучук Ростов
Сегодня, 19:37
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№2 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 19:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Раздели команду а теперь и стрелочника нашли.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:42) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
в последние два года в Ростове привыкли к другим результатам

быстро вы как-то привыкли
но надо быть реалистами
состав у вас почти новый, потому глупо рассчитывать на более позитивный результат
вы то сначала спаслись вроде как от вылета в игре с нами (а точнее мы добились ЛЧ)
а потом уже взлет, но ведь всем было понятно что это кратковременно.....вечные ругательства из-за задержек в зарплате
какие то ругани с главным спонсором
не те люди в начальстве Ростова то сидят...те еще дармоеды


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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