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Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Александр Шикунов: результаты "Ростова" Кучука не лезут ни в какие ворота
Бывший вице-президент "Ростова" Александр Шикунов поделился мнением об отставке Леонида Кучука с поста главного тренера команды.
"Главное, что "Ростов" при Кучуке не давал результата, это большой показатель. Это способствовало тому, что те люди, которые сейчас управляют клубом, приняли такое решение. И его надо было принимать. Так дальше продолжаться не могло. Команда одержала одну победу в 13 матчах чемпионата. Это же ни в какие ворота не лезет.
Выводы бы сделали в любом клубе, не только в "Ростове". Это еще руководство клуба показало терпение. Тем более в последние два года в Ростове привыкли к другим результатам. У Кириченко приличный опыт работы в клубе. Понятно, что главным он не работал, но все когда-то с чего-то начинают.
Он внимательный и трудоспособный, глубоко вникает во все нюансы. Его очень хвалил Курбан Бердыев. Дай бог, чтобы у воспитанника ростовского футбола все получилось. У него есть задатки, чтобы потом стать главным тренером. Но это такое сложное дело, очень много вещей, которые должны совпасть – финансирование и многое другое.
Есть вещи, которые могут помешать. Поэтому сейчас нужно просто пожелать Кириченко удачи", - цитирует Шикунова "Спорт день за днем".
"Главное, что "Ростов" при Кучуке не давал результата, это большой показатель. Это способствовало тому, что те люди, которые сейчас управляют клубом, приняли такое решение. И его надо было принимать. Так дальше продолжаться не могло. Команда одержала одну победу в 13 матчах чемпионата. Это же ни в какие ворота не лезет.
Выводы бы сделали в любом клубе, не только в "Ростове". Это еще руководство клуба показало терпение. Тем более в последние два года в Ростове привыкли к другим результатам. У Кириченко приличный опыт работы в клубе. Понятно, что главным он не работал, но все когда-то с чего-то начинают.
Он внимательный и трудоспособный, глубоко вникает во все нюансы. Его очень хвалил Курбан Бердыев. Дай бог, чтобы у воспитанника ростовского футбола все получилось. У него есть задатки, чтобы потом стать главным тренером. Но это такое сложное дело, очень много вещей, которые должны совпасть – финансирование и многое другое.
Есть вещи, которые могут помешать. Поэтому сейчас нужно просто пожелать Кириченко удачи", - цитирует Шикунова "Спорт день за днем".
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